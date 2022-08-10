Верховний Суд відмовився скасувати примусовий продаж акцій "Промінвестбанку" у 2020 році

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги фінкомпанії "Фортіфай" і біржі ПФТС та скасував постанову Північного апеляційного госпсуду від 5 серпня 2021 року, якою було задоволено позов російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" ("Внєшекономбанк") до Міністерства юстиції України, біржі ПФТС і фінкомпанії "Фортіфай" та визнано недійсними результати аукціону з продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку", який відбувся 4 березня 2020 року та переможцем на якому стало ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

При цьому Верховний Суд залишив у силі рішення Госпсуду Києва від 11 лютого 2021 року, яким російській держкорпорації ВЕБ.РФ було відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсними результатів аукціону з примусового продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку", передає Finbalance.

"Неможливість виконання біржового контракту через обставини непереборної сили, які відбулися після проведення аукціону та укладення біржового контракту (націоналізація пакету акцій ["Промінвестбанку"]), не свідчить про відсутність предмета спору у цій справі", – йдеться в постанові Верховного Суду від 20 липня 2022 року.

Цей аукціон проводився в рамках виконавчого провадження щодо стягнення групою пов`язаних з Ігорем Коломойським та його партнерами компаній компенсації з Росії на $169,8 млн (на підставі визнаного українськими судами рішення Арбітражного суду Гааги від 2 травня 2018 року) за нерухомість, відібрану в "приватівців" у Криму після окупації українського півострова Російською Федерацією.

Як повідомлялося, пілся початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Нагадаємо, у лютому 2021 року Національний банк України відмовився погодити угоду щодо опосередкованого придбання понад 99% акцій "Промінвестбанку" Сергієм Тігіпком. При цьому НБУ 30 жовтня 2020 року погодив придбання бізнесменом Сергієм Тігіпком 100% статутного капіталу ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай", яка викупила виставлений на продаж у рамках виконавчого провадження пакет акцій "Промінвестбанку" за 268,71 млн грн.

Перед придбанням структурами Тігіпка фінкомпанії "Фортіфай" у неї змінилися власники – фірму оформили на менеджерів, близьких до оточення олігарха Ігоря Коломойського.

У свою чергу, власник "Промінвестбанку" - російська держкорпорація ВЕБ.РФ - заявила, що продаж акцій на біржі порушує заборону Стокгольмського арбітражу, у зв'язку з чим ВЕБ має намір стягувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки.