"Енергоатом" отримав 4,8 мільярда збитків з початку року

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" за січень-червень 2022 року отримало 4,76 млрд грн чистого збитку проти 1,12 млрд грн чистого прибутку в січні-червні 2021 року.

Про це йдеться у звіті компанії про фінансові результати за перше півріччя, передає Інтерфакс-Україна.

Обсяг реалізованої продукції за звітний період знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17,44% (на 6,89 млн кВт-год) – до 32,63 млн кВт-год.

Це пояснюється насамперед окупацією російськими військовими з 4 березня 2022 року Запорізької атомної станції, яка після захоплення почала працювати двома блоками із шести, потім з 14 липня підключила третій блок, але через пошкодження обстрілами РФ повітряної лінії з 5 серпня знову перейшла на роботу двома блоками. За останньою інформацією МАГАТЕ на початок серпня, "Енергоатом" працює 10 блоками з 15 наявних.

Водночас надходження від реалізації електроенергії зросли більш ніж удвічі (на 35,88 млрд грн) – до 67,06 млрд грн, що пояснюється, зокрема, переходом з 1 жовтня 2021 року з товарної на фінансову модель ПСО для населення, згідно з якою компанія почала за ринковою ціною продавати всю електроенергію та компенсувати тарифи для населення за рахунок продажу, а не забезпечувати населення ресурсом, передаючи його фактично безкоштовно ДП "Гарантований покупець".

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У структурі чистого доходу компанії, який становив 67,62 млрд грн (перевищив торішній показник на 64,5%), реалізація електроенергії становить 99%. Собівартість продукції збільшилася на 10% – до 23,41 млн грн.

Як випливає з інформації про господарську та фінансову діяльність "Енергоатому" за перше півріччя, загальний розмір зобов'язань та забезпечень компанії станом на 30 червня становив 109,89 млрд грн, у тому числі заборгованість за банківськими кредитами – 17,61 млрд грн, податковим зобов'язанням – 11,5 млрд грн.

Станом на 30 червня 2022 року "Енергоатом" збільшив накопичені збитки на 11,5% порівняно з 1 січня 2022 року (на 4,76 млрд грн) – до 46,56 млрд грн, та знизив позитивний власний капітал на 3,6% (на 4,76 млрд грн.) – до 128 млрд грн.

Зі свого боку уряд розпорядженням №689-р від 5 серпня 2022 року вніс зміни до фінплану "Енергоатому", але не оприлюднив їх.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" за підсумками січня-березня 2022 року звітувало про 4,86 млрд грн чистого збитку порівняно із 1 млрд грн прибутку за аналогічний період 2021 року.

У 2021 році "Енергоатом" отримав 5,9 млрд грн чистого прибутку пісял 4,84 млрд грн чистого збитку у 2020 році.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.