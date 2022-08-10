S&P знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня "CCC" до "ССС-" як у національній, так і в іноземній валютах.
Про це йдеться в інформації агентства, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, S&P знизило рейтинг "Укрзалізниці" до рівня "ССС-" і помістило його до списку CreditWatch з "негативним" прогнозом.
Раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня "ССС" до "С" на фоні пониження суверенного рейтингу України.
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