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S&P знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

укрзалізниця

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня "CCC" до "ССС-" як у національній, так і в іноземній валютах.

Про це йдеться в інформації агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, S&P знизило рейтинг "Укрзалізниці" до рівня "ССС-" і помістило його до списку CreditWatch з "негативним" прогнозом.

Раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня "ССС" до "С" на фоні пониження суверенного рейтингу України.

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прогноз (1095) рейтинг (962) Укрзалізниця (4805)


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