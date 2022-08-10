Міжнародні компанії можуть закрити 78% представництв в Україні, – UTG

Кількість представлених в Україні міжнародних компаній та їх представництв, згідно з негативними прогнозами, може скоротитися з 624 у лютому до 137 наприкінці 2022 року.

Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник, передає Інтерфакс-Україна.

"Міжнародні компанії та їх представництва – основні споживачі професійної офісної нерухомості. Левова частка міжнародних фінкомпаній, що залишили Україну після кризи-2008, так і не повернулася. Збройна агресія РФ призвела до масового відтоку російських компаній у 2014-2015 роках. За підсумками 2022 року очікується остаточний вихід корпорацій, пов'язаних з РФ", – пояснив Олійник.

При цьому він упевнений, що лояльність міжнародної громадськості до України сприятиме появі нових європейських організацій, підприємств, брендів, що може стати позитивним чинником розвитку офісної нерухомості у великих містах країни після закінчення воєнних дій у країні.

Окремо Олійник виділив фактор ІТ-компаній. В Україні представлено понад 4 тис. компаній, у тому числі світових гігантів, у середньому чисельність персоналу зростала на 15-20% щорічно. За словами Олійника, понад 50% офісних приміщень зайняті саме цими компаніями.

"IT-сегмент став провідною рушійною силою розвитку офісного ринку України в 2016-2021 роках, спровокувавши небувале зростання активності та величезне зростання пропозиції. Були реанімовані практично всі законсервовані/заморожені/відкладені проєкти, трансформації в офісні вежі зазнали застарілі торгові центри, та фабрики", – повідомив Олійник.

Проте початок воєнних дій спричинив значний відплив фахівців комп'ютерних галузей. За оцінками Олійника, близько 41,28% персоналу було евакуйовано за кордон або в безпечніші регіони України.

"Фахівці найчастіше залишали Київ (скорочення з 45% до 29%), Харків (з 13% до 2%), Одесу (з 5% до 3%). Найбільш популярними країнами для релокації стали Польща (переїхали співробітники 22 компаній), Німеччина (10 компаній), Португалія (7 компаній), Чехія (6 компаній), Іспанія та Туреччина В Україні лідером стала Львівська область, де тепер зосереджено 18% вітчизняних фахівців порівняно з 13% довоєнних. Також популярні Івано-Франківська та Закарпатська області", – повідомив Олійник.

Він припускає, що значна частина співробітників цієї сфери не повернеться до країни найближчим часом.

"Крім того, ціла низка українських компаній повністю припинила обслуговування російських клієнтів, що призведе до скорочення обсягу доходів. Таким чином, у найближчій перспективі очікується скорочення поглинання офісних площ IT-галуззю", – зазначив Олійник.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м. комерційних площ в Україні.