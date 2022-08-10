Кредитори "Укравтодору" та "Укренерго" погодились відкласти виплати за євробондами на $1,5 мільярда (оновлено)

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") одержало згоду власників своїх єврооблігацій на $700 млн з погашенням у 2028 році на відстрочку виплат відсотків за ними та перенесення терміну їх погашення на два роки. Аналогічним чином державне "Укренерго" отримало згоду на відстрочку виплат за своїми п’ятирічними "зеленими" єврооблігаціями на $825 млн.

Про це "Укравтодор" та "Укренерго" повідомили на Лондонській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

Запропоновані зміни до умов випуска єврооблігацій набудуть чинності, як очікується, 11 серпня.

"Укравтодор" розмістив дебютні єврооблігації на $700 млн із погашенням у 2028 році зі ставкою 6,25% у червні минулого року під гарантії держави.

За даними на сайті Франкфуртської фондової біржі, вранці в середу єврооблігації "Укравтодору" котирувалися за ціною 15,9% від номіналу, що дещо нижче за котирування суверенних єврооблігацій того ж року погашення (близько 19,5%).

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату боргів за "зеленим тарифом".

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Як повідомлялося, сьогодні Україна також отримала згоду власників суверенних єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки. У спільному пакеті з пропозицією суверена запит на отримання згоди кредиторів для відстрочки виплат подавали "Укравтодор" та "Укренерго".

20 липня Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат за усіма єврооблігаціями та ВВП-варрантами дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію підтримали кредитори України з країн G7 та члени "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.