"Метінвест" Ахметова зменшив виробництво сталі за пів року на 45%

"Метінвест" за підсумками січня-червня 2022 року знизив виплавку сталі на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,41 млн тонн.

Як повідомляє пресслужба компанії, виробництво чавуну знизилося на 49% – до 2,25 млн тонн, коксу – на 55%, до 1,08 млн тонн.

При цьому уточнюється, що у зв'язку з початком широкомасштабної військової агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року "Метінвест" ухвалив рішення призупинити виробничу діяльність низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі. Згодом запорізькі підприємства групи відновили своє виробництво.

Крім того, підприємства у Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій.

У другому кварталі виробництво чавуну і сталі склало відповідно 424 тис. тонн і 450 тис. тонн, що нижче за показники попереднього кварталу на 77%.

Загалом у першому півріччі 2022 року виробництво чавуну та сталі склало відповідно 2,25 млн тонн та 2,41 млн тонн, що нижче за показники аналогічного періоду минулого року на 49% та 45%. Зупинку виробництва на маріупольських комбінатах з кінця лютого 2022 року частково компенсували обсяги виробництва на "Каметсталі".

Крім того, у другому кварталі 2022 року виробництво товарних напівфабрикатів скоротилося на 52% порівняно з попереднім кварталом – до 249 тис. тонн – в основному через суттєве зниження виробництва рідкого чавуну.

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У першому півріччі 2022 року виробництво товарних напівфабрикатів скоротилося на 47% – до 771 тис. тонн – це частково було компенсовано консолідацією обсягів виробництва товарної заготівлі на потужностях "Каметсталі", ефект від якої у першому півріччі 2022 року становив 444 тис. тонн.

У другому кварталі 2022 року виробництво готової продукції знизилося на 72%, порівняно з попереднім кварталом – до 414 тис. тонн. При цьому виробництво плоского прокату зменшилося на 946 тис. тонн – до 167 тис. тонн – через зупинку маріупольських комбінатів з кінця лютого 2022 року, а також зупинку італійських перекатних заводів на тлі відсутності стабільних поставок слябів на плановий капітальний ремонт у травні 2022 року.

Виробництво довгого прокату зменшилося на 81 тис. тонн – до 247 тис. тонн – через зниження обсягів на "Каметсталі", неритмічних поставок заготівлі "Каметсталі" на Promet Steel у Болгарії у другому кварталі 2022 року, а також відсутності виробництва на "Азовсталі" з кінця лютого 2022 року.

У першому півріччі 2022 року виробництво готової продукції зменшилося на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,884 млн. тонн. При цьому виробництво плоского прокату знизилося на 1,66 млн тонн – до 1,28 млн тонн, випуск довгого прокату зріс на 125 тис. тонн – до 575 тис. тонн – в результаті розширення виробничих потужностей "Каметсталі", що повністю компенсувало зупинку виробництва на "Азовсталі" та зменшення виробництва на Promet Steel.

Виробництво рейкової продукції знизилося на 2 тис. тонн – до 10 тис. тонн, трубної продукції – на 62 тис. тонн, до 18 тис. тонн.

"Воєнні дії негативно вплинули на обсяги виробництва коксохімічних активів групи. Так, у другому кварталі 2022 року виробництво коксу скоротилося на 63% порівняно з попереднім кварталом – до 292 тис. тонн, а у першому півріччі 2022 року – на 55% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,08 млн тонн", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, "Метінвест" за підсумками 2021 року збільшив виплавку сталі на 15% порівняно з 2020 роком – до 9,53 млн тонн, чавуну – також на 15%, до 9,71 млн тонн, але знизив загальне виробництво коксу на 5% –до 4,55 млн тонн.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють компанією.