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"Укрзалізниця" збільшила перевезення зерна на експорт у липні

зерно

"Укрзалізниця" в липні 2022 року експортувала 905 тис. тонн зернових вантажів, що на 100 тис. тонн більше за показники червня поточного року (804,9 тис. тонн), у тому числі через наземні прикордонні переходи на до західного кордону перевезено 716 тис. тонн зерна (+76 тис. тонн), а до портів доставлено 190 тис. тонн (+25 тис. тонн).

Як повідомляється, в липні "Укрзалізниця" завантажила у вагони 1,2 млн.тонн зерна, що становить 14% загального завантаженого обсягу в 8,5 млн тонн, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані були озвучені представником компанії під час онлайн-наради з учасниками галузі.

Усього з січня по липень за кордон було направлено 9,95 млн тонн зерна, що на 2,08 млн тонн (або 17%) менше, ніж за сім місяців минулого року.

Станом на кінець липня середня добова обробка на прикордонних переходах склала 1,86 тис. вагонів ("мінус" 74 вагони порівняно з кінцем червня).

Представник "Укрзалізниці" уточнив, що сумарна кількість вагонів, що очікують вивантаження, станом на 8 серпня склала 28,7 тис. ("мінус" 2,8 тис. вагонів по відношенню до показника наприкінці липня), у тому числі 8,9 тис. вагонів з зерном ("мінус" 1,1 тис.), 0,7 тис. вагонів з олією ("мінус" 0,1 тис.), 0,86 тис. вагонів зі шротом (+0,06 тис.).

При цьому 8 серпня найбільш завантаженими прикордонними пунктами стали:

  • Ізов – Хрубешув – 6,5 тис. вагонів ("мінус" 97 вагонів до показника 31 липня);
  • Чоп – Чієрна-над-Тисою – 5,6 тис. (+57 вагонів);
  • Батьово – Еперєшке – 4,2 тис. ("мінус" 203 вагони);
  • Вадул-Сірет – Дорнешті – 4,1 тис. ("мінус" 349 вагонів);
  • Могилів-Подільський – Велчинець – 2 тис. ("мінус" 55 вагонів);
  • Мостиська 2 – Медика – 1,9 тис. ("мінус" 32 вагони);
  • Ягодин – Дорохуськ – 1,8 тис. ("мінус" 34 вагони);
  • Дякове – Халмеу – 1,5 тис. вагонів ("мінус" 311 вагонів).

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вантажі (1316) зерно (1882) Укрзалізниця (4805)


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