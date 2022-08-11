У Європі взимку очікуються проблеми з дизпаливом, – Wood Mackenzie

У північно-західній Європі розпочнеться небезпечна зима з історично низькими обсягами дизелю палива, яке фактично живить кілька великих секторів економіки.

Такий прогноз озвучили в Wood Mackenzie Ltd, передає enkorr.

Згідно з даними компанії, запаси дорожнього дизельного пального, мазуту й іншого дизельного палива в регіоні уже в листопаді зменшаться до найнижчої позначки порівняно з даними на початок 2011 року. Це означає, що є менше, ніж звичайна, подушка постачання, тож континент готується до потенційно серйозної зимової енергетичної кризи.

"Ми очікуємо, що запаси зменшуватимуться сезонними темпами, проте виходимо з цієї дуже низької бази", – сказав головний аналітик консалтингової компанії з європейських нафтових ринків Джеймс Берлі, пояснюючи, чому в листопаді очікуються такі низькі запаси.

"З боку попиту ми маємо звичайне сезонне зростання", – додав він.

Зазначається, що дизель життєво важливий для легкових і вантажних автомобілів у Європі, де його використання історично заохочувалося фінансово. Таке паливо також використовується на суднах, у будівництві й промисловості. Згідно з даними Insights Global, запаси в незалежному сховищі в центрі торгівлі нафтою "Амстердам-Роттердам-Антверпен" перебувають на найнижчому рівні для цієї пори року щонайменше з 2008 року.

При цьому Європа структурно відчуває дефіцит дизельного палива, хоч і регулярно отримує вантажі з-за океану. Цей природний дефіцит може стати ще більшою проблемою на початку наступного року, коли набуде чинності заборона ЄС на морський імпорт із Росії – наразі найбільшого зовнішнього постачальника на континент.

"Це лише частина ширшої енергетичної кризи, яка охопила континент після вторгнення Росії в Україну, що призвело до стрімкого зростання цін на природний газ і електроенергію й роздмухування інфляції", – йдеться в повідомлені.

Навіть зараз, коли в Європі зазвичай накопичуються запаси, є ознаки обмеження постачань. Нафтопереробник OMV Germany повідомив про "пробіг" мазуту й дизельного палива. Австрія, Швейцарія й Угорщина також заявили, що випустять нафту із запасів в останні місяці.

Окрім цього, на заваді низький рівень води на Рейні – важливій річці для транспортування палива. Коли вода мілка, баржі не можна завантажувати на повну. Це ускладнює транспортування палива у внутрішню Європу з центру торгівлі нафтою на континенті, особливо повз ключову точку Кауб, яка лежить на захід від Франкфурта.

Частково проблема створення запасів полягає в тому, що це не стимулюється ринком. Наразі паливо для постачання в зимові місяці встановлюється зі знижкою до серпневого ф’ючерсного контракту на ДП. Ця структура, відома як беквордація, сигналізує про напружений ринок і перешкоджає трейдерам накопичувати паливо в резервуарах для зберігання.

Зі слів галузевих аналітиків, останнім часом ця структура згасає через поєднання високих обсягів нафтопереробних заводів, здорового імпорту, включно з російськими барелями, які досі потрапляють у Європу, економічних даних і побоювань рецесії. Проте, порівняно з історичними нормами, вона залишається сильною.