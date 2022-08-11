Україна відновила резервну лінію живлення для Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на Держінспекцію ядерного регулювання повідомило про відновлення резервної лінії живлення окупованої російськими військами Запорізької атомної станції, яка до цього була з’єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

Про це повідомляє пресслужба агентства.



"Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією від сусідньої теплоелектростанції", – йдеться у повідомленні.



Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі назвав поновлення резервної лінії позитивною подією.

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – заявляли в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Пізніше голова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що у разі подальших пошкоджень ЗАЕС перейде до режиму блекауту.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.