Угорщина підтвердила відновлення постачання російської нафти через Україну

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" через територію України відновлено у ніч на четвер.

Про це повідомило міністерство технологій та промисловості Угорщини, передає Інтерфакс-Україна.



"Завдяки втручанню Угорщини, яка взяла на себе плату за транзит, вдалося в короткі терміни усунути технічні проблеми, пов'язані з бухгалтерським обліком, для відновлення (поставок, – ред). Таким чином, поставки почалися вчора, і з нічних годин нафту знову безперервно надходить трубопроводом з РФ через Україну до Угорщини", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що, незважаючи на перерву у постачанні, внутрішнім споживачам "нічого не загрожувало, оскільки в країні достатньо запасів на кілька тижнів".

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Як повідомлялося, напередодні "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, запропонувала "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість передати імпортерам російської нафти оплату її транзиту через Україну. У Slovnaft також заявляли, що українська та російська сторони погодились на цю пропозицію, після чого кошти від європейських компаній були перераховані "Укртранснафті".

В "Укртранснафті" та НАК "Нафтогаз України", до складу якого вона входить, ситуацію не коментували.