Нацбанк хоче зобов’язати валютні обмінники платити податок на прибуток авансом

У Верховній Раді зареєстрували ініційований Національним банком законопроєкт, який передбачає авансову сплату податку на прибуток для небанківських обмінників у розмірі трьох мінімальних зарплат.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів особливо у кризові часи, пов‘язані з об’єктивним або штучним коливанням курсу гривні. Наразі під час війни в Україні, працює близько 4 тис. пунктів обміну.

У 2021 році обмінники сплатили до держбюджету 7 млн грн податку на прибуток. Тобто надходження до бюджету з одного пункту обміну становили близько 1700 грн на рік.

"А це означає, що значна частина грошей в обмінниках пройшла повз армію, пенсіонерів та переселенців у кишені власників обмінників.

Саме тому зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі", – наголосив Гетманцев.

За його словами, в разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму в розмірі 3 мінімальних зарплат за кожний пункт обміну– близько 19,5 тис. грн.

За рік надходження до дежбюджету складуть близько мільярда гривень.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют, зокрема, заборонивши публікувати курси на вуличних табло.