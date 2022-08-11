Окупанти захопили 35% української генерації електроенергії

Загалом на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії.

Про це повідомляє Forbes.

За даними Міністерства енергетики, Україна втратила 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації, а також понад 50% теплових потужностей.

На окупованій з 24 лютого РФ українській території опинились пʼять великих електростанцій: Запорізька АЕС, ДТЕК Запорізька ТЕС, Каховська ГЕС, Вуглегірська ТЕС, ДТЕК Луганська ТЕС.

Їхня загальна потужністю біля 14 ГВт. Це без урахування міських ТЕЦ, сонячних та вітрових електростанцій. Загальна потужність української енергосистеми – понад 50 Гвт.

Ще чотири електростанції розташовані менш ніж за 20 км від лінії фронту: ДТЕК Криворізька ТЕС, ДТЕК Курахівська ТЕС, Зміївська ТЕС, Словʼянська ТЕС. Їхня загальна потужність біля 8 ГВт.

Потужність однієї Запорізької АЕС – понад 6 ГВт. Це найбільша атомна електростанція в Європі та дев’ята за потужністю в світі. До війни вона забезпечувала виробництво майже чверті електроенергії в країні.

Оскільки в Україні зараз профіцит потужності, відключення ЗАЕС навряд чи стане проблемою для енергосистеми, наголошують журналісти. Але споживання електроенергії в опалювальний період може зрости більше ніж на чверть у порівнянні з літніми місяцями.

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Як повідомлялося, раніше гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після суботніх обстрілів її майданчика російськими військовими.

Водночас в МАГАТЕ наголосили, що обстріл майданчика ЗАЕС 5-6 серпня порушив практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі стосовно фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, забезпечення роботи персоналу та зовнішніх джерел живлення.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.