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Новини
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McDonald’s оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні

mcdonald’s

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s прийняла рішення про поетапне відновлення роботи своїх закладів в Україні.

Як повідомляє пресслужба компанії, планується відновити роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.

"Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів McDonald’s може почати відновлювати роботу своїх закладів в Україні з серпня, якщо до цього вдасться узгодити питання безпеки.

До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald’s про відновлення роботи її ресторанів. Хоча раніше у пресслужбі McDonald’s заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".

Нагадаємо, перший заклад McDonald’s в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Автор: 

ресторани (147) McDonald’s (97)


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По Харкову прилітає регулярно, щось не думаю що МакДональдс погодиться відкритись тут.
Глово теж у Харкові закрите.
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11.08.2022 16:23 Відповісти
Головне щоб було де відкритись і для кого. А все інше то вже фігня. Буде і в Харкові безпечно. Головне щоб любителі "русского мира" з відти звалили.
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12.08.2022 09:55 Відповісти
Віталя з брателою вже готується відкривати. Ще ціни дуже цікавлять, індекс біг мака. Може там тепер тільки багаті можновладці будуть жерти))
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12.08.2022 11:33 Відповісти

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