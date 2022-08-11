Видобуток нафти в Росії впаде на 20% через санкції Євросоюзу, – МЕА

За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в Росії скоротиться приблизно на 20% до початку 2023 року, оскільки вступає в силу заборона Європейського Союзу на імпорт.

Поступове щомісячне зниження почнеться вже цього місяця, оскільки Росія скорочує переробку, і прискориться, коли набере чинності ембарго, передає Bloomberg із посиланням на звіт МЕА.

Агентство очікує, що до початку 2023 року падіння видобутку складе близько 2 млн барелів на день, незважаючи на значне його відновлення в останні місяці.

ЄС збирається припинити більшість закупівель нафти з Росії з 5 грудня, намагаючись перекрити потоки доходів, які Кремль використовує для фінансування своєї війни в Україні. Із 5 лютого набуває чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

Згідно з оцінками МЕА, близько 1 млн барелів на день російської продукції та 1,3 млн барелів на день сирої нафти доведеться знайти "нові домівки" через заплановані обмеження ЄС.

Водночас наразі видобуток нафти в Росії зріс за останні три місяці, сягнувши майже 10,8 млн барелів на день у липні на тлі збільшення внутрішньої переробки сирої сировини та значного експорту, оскільки країна перенаправляє потоки сирої нафти в Азію.

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Зокрема, у червні Китай вперше обігнав ЄС і став головним ринком для російської морської нафти, свідчать дані МЕА. Згідно зі звітом, Китай імпортував 2,1 млн барелів на день у порівнянні з 1,8 млн барелів на день – до ЄС.

Проте поставки сирої нафти з Росії до Азії за останні тижні стабілізувалися, свідчать дані Bloomberg, що викликає занепокоєння щодо того, чи зможе регіон різко збільшити імпорт і далі, компенсуючи наслідки запланованої заборони ЄС на російський імпорт.

Видобуток нафти в Росії за перші три дні серпня становив у середньому близько 10,51 млн барелів на добу, згідно з даними Міненерго РФ. Це означає зниження приблизно на 2,5% порівняно з липнем, але поки, здається, це зумовлено сезонністю, а не довгостроковими факторами, такими як санкції.