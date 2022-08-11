Виробництво пива в Україні з початку року скоротилося на 32%

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) у січні-липні 2022 року знизилося на 31,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 71,4 млн дал.

Про це йдеться в повідомленні галузевої органзації "Укрпиво".

Як повідомляється, виробництво солоду за сім місяців 2022 року склало – 93,73 тис. тонн, що становить 68,9% до аналогічного періоду 2021 року. Таким чином, фіксується відновлення його виробництва після падіння за підсумками першого кварталу 2022 року на 40,8%, та різкого скорочення у червні, на 50,6%.

За сім місяців 2022 року фіксується відновлення виробництва пива після падіння у першому кварталі, коли цей показник скоротився порівняно із січнем-березнем на 50% – із 34,1 млн дал до 17,1 млн дал.

Зазначається, що надалі виробництво пива в країні відновлювалося – за підсумками перших чотирьох місяців цього року падіння становило 42,8% до аналогічного періоду минулого року, у травні – 36,4%, червні – 32%, липні – 31,6%.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) за перше півріччя 2022 року знизилося на 32% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 57,6 млн дал.