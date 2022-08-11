БЕБ відкрило справу про ухилення від сплати податків букмекерською компанією 1xBet

Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків оператором грального бізнесу, який контролюється громадянами РФ.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, зокрема співробітники бюро перевіряють достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії кільком операторам грального бізнесу, передає Укрінформ.

Запити на отримання копії ліцензійних справ декількох компаній було направлено до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), однак службові особи КРАІЛу повідомили про неможливість надання копій документів через законодавчу заборону.

З огляду на це БЕБ отримало ухвалу про тимчасовий доступ до них у судовому порядку і вилучили копії ліцензійних справ, які наразі аналізуються.

Водночас співробітники БЕБ в середині липня 2022 року розпочали досудове розслідування в кримінальному проваджені, пов’язаному з організацією букмекерської діяльності та азартних ігор казино в мережі інтернет без відповідної ліцензії.

"У результаті такої діяльності в діях компанії попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліценцій на провадження відповідного типу діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", – додали в БЕБ.

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У відомстві не вказують назву компанії, про яку йдеться. Однак раніше цього тижня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.

Відповідне доручення Зеленський дав у відповідь на петицію, автор якої вказує на незаконну видачу ліцензій на букмекерську діяльность та роботу онлайн-казино ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка формально зареєстрована на громадян України, однак працює під брендом 1xBet, який належить громадянам РФ.

Як писав БізнесЦензор, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. При цьому на Кюрасао наразі триває судовий процес, в результаті якого 1xCorp NV може бути визнана банкрутом та втратити ліцензію.

Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сєргєй Каршков і Дмітрій Казорін, які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Окрім Росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.