Кабмін доручив "Нафтогазу" купувати газ у приватних українських компаній

Кабінет міністрів вніс зміни до політики власності НАК "Нафтогаз України", доручивши компанії сформувати запаси природного газу у сховищах до майбутнього опалювального сезону в обсязі мінімум 19 млрд куб. м, у тому числі за рахунок купівлі природного газу, видобутого на території України.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №887 від 9 серпня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів опрацювати механізм спрямування отриманих державою коштів від ренти на видобуток природного газу для його закупівлі у внутрішніх видобувних компаній.

Водночас голова підкомітету з питань газової галузі профільного енергокомітету Верховної Ради Андрій Жупанін ("Слуга народу") зазначав, що Кабінет міністрів готує рішення про обов’язкову закупівлю НАК "Нафтогаз України" фіксованих обсягів природного газу у вітчизняних газовидобувних компаній.

При цьому він послався на дані голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, оприлюднені на засіданні парламентського комітету з питань енергетики 28 липня, згідно з якими НАК станом на 15 червня придбав з початку 2022 року 600 млн куб. м імпортного газу, купивши водночас у приватних українських газодобувачів (без урахування ПАТ "Укрнафта") 200 млн куб. м. Він додав, що НАК заклав у своєму фінансовому плані, поданому уряду, купівлю 1,2 млрд куб. м газу у приватних українських компаній до кінця 2022 року.

При цьому, як пояснив Вітренко, щоб досягти запасів газу до початку опалювального сезону на рівні 19 млрд. куб. м, "Нафтогазу" доведеться імпортувати близько 4-5 млрд куб. м орієнтовною вартістю $8-12 млрд. У свою чергу, українські приватні видобувачі можуть запропонувати йому близько 3 млрд куб. м. газу, ціна якого може бути визначена на аукціонах залежно від обсягів купівлі та рівня конкуренції.

Станом на 8 серпня запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) країни сягнули 12,2 млрд куб. м.