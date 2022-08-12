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Новини
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Очільник Baykar хоче створювати в Україні нові моделі "Байрактарів"

байрактар,bayraktar

Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Aknc та Bayraktar Kizilelma новий безпілотний винищувач.

Про це розповів гендиректор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю Фонду "Повернись живим".

Очільник компанії-виробника "Байрактарів" заявив, що бачить Україну як стратегічного партнера, хоче зробити виробничою базою та має довгострокові плани щодо спільних проєктів.

Так, Baykar розпочала будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де планують виробляти всі системи: не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення тощо.

"У нас було таке бачення. У зв’язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції", – сказав Халук Байрактар.

Він розповів, що у компанії вже є структура та технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України.

"Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач", – сказав Халук Байрактар.

Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar

Також нещодавно посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу

Автор: 

Туреччина (1119) Байрактар (34)


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добре діло аби тільки не на шкоду нашим "Соколам"
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12.08.2022 10:18 Відповісти
надеюсь, завод будет подземный, с учетом всех угроз от алко-соседа из-за поребрика, где-нибудь в Закарпатье.
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12.08.2022 10:20 Відповісти
Це просто бажання. Реально в нашій країні вони стикнуться з тиловими крисами, що захочуть відкатік.
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12.08.2022 12:07 Відповісти

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