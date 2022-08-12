Німецький виробник кави Tchibo позбувся бізнесу в Росії

Четвертий виробник кави у світі - німецька Tchibo - вийшла із російського бізнесу, продавши його місцевому менеджменту.

Згідно з російським реєстром юросіб, у липні німецький виробник кави Tchibo припинив володіти ТОВ "Чибо СНГ", пише "Коммерсант".

Новим власником бізнесу стало ТОВ "МВК", яке належить гендиректору "Чибо СНГ" Михайлу Ковалевському. Частка "МВК" у заставі у Tchibo.

За словами джерела, знайомого з ситуацією, у "Чибо СНГ" залишилися права на використання кавових брендів Tchibo і Davidoff до кінця 2022 року, після чого компанія має продовжити постачання кави під новим брендом. Один із поточних варіантів – марка Gold, уточнює співрозмовник газети.

"Чибо СНГ" випускала каву за контрактом на потужностях фабрики "Гранд-НН" у Нижегородській області та імпортувала частину продукції з іноземних майданчиків Tchibo GmbH.

Як випливає зі звітності російської компанії, понад 70% бізнесу в 2020 забезпечив продаж продукції місцевого виробництва. За даними учасників ринку, бренд Tchibo займає близько 2,6% російського ринку кави у натуральному вираженні та 1,6% у грошах.

Tchibo називає себе четвертим виробником кави у світі та найбільшим постачальником обсмаженої кави в Німеччині, Австрії, Чехії та Угорщині. Головна компанія також займається продажем непродовольчих товарів, туристичних послуг та ін.

Tchibo GmbH належить сім'ї Міхаеля та Вольфганга Герц, яка також володіє часткою у великому виробнику засобів догляду за шкірою Beiersdorf AG (бренди Nivea, Eucerin, La Prairie та ін).