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Новини
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На Закарпатті готуються видобувати сіль для всієї країни

соль

На Закарпатті будуть видобувати до 150 тисяч тонн солі на місяць.

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Facebook.

"Нарешті можемо повідомити, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ "Катіон Інвест". Йдеться про кейс, який дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі", – зазначив він.

За його словами, після попередніх геологічних досліджень там виявили колосальний соляний пласт – від 35 до 500 метрів.

Микита додав, що вже розпочалися інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників, закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

За інформацією фахівців, вже через 6 місяців буде перша добута сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон.

Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

В ОВА зазначають, що надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися.

Як повідомлялося, у квітні в Донецькій області через російську військову агресію понад зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль". 

За рік "Артемсіль" видобувало 2 мільйонів тонн солі. Окрім задоволення українських потреб, сіль також ішла на експорт до 15 країн світу. Артемівське родовище кам’яної солі постачало понад 90% солі загалом в Україні.

Автор: 

сіль (65) Закарпатська область (280)


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12.08.2022 17:20 Відповісти
Яка вартість проекту. Хто фінансує? Для певних потреб ( технічних -водоочистка раніше використовувався білоруська сіль. Як буде працювати ця?
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12.08.2022 21:57 Відповісти
Родовищ солі в Україні більше чим достатньо. І що головне вони якісні.
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12.08.2022 22:40 Відповісти
Не забудьте ще координати рашистам скинути
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13.08.2022 08:13 Відповісти
Молодці! До війни чому цим не займалися? Скільки ще ресурсів ми могли би здобувати, тільки лінь заважає
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13.08.2022 09:41 Відповісти
А Ви про ціну цієї солі подумали? Тоді її було добувать невигідно В Бахмуті сіль просто копали в шахті А в Закарпатті будуть закачувать воду в свердловини, перетворювать сіль на розсіл, викачувать назад і потім випарювать (ділячи на фракції) А це - значні енергозатрати!
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13.08.2022 10:29 Відповісти
Бенефіціар- українська фізична особа з Фастова
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13.08.2022 13:00 Відповісти

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