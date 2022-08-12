На Закарпатті готуються видобувати сіль для всієї країни

На Закарпатті будуть видобувати до 150 тисяч тонн солі на місяць.

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Facebook.

"Нарешті можемо повідомити, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ "Катіон Інвест". Йдеться про кейс, який дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі", – зазначив він.

За його словами, після попередніх геологічних досліджень там виявили колосальний соляний пласт – від 35 до 500 метрів.

Микита додав, що вже розпочалися інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників, закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

За інформацією фахівців, вже через 6 місяців буде перша добута сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон.

Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

В ОВА зазначають, що надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися.

Як повідомлялося, у квітні в Донецькій області через російську військову агресію понад зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".

За рік "Артемсіль" видобувало 2 мільйонів тонн солі. Окрім задоволення українських потреб, сіль також ішла на експорт до 15 країн світу. Артемівське родовище кам’яної солі постачало понад 90% солі загалом в Україні.