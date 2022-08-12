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Новини
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Суд відкрив справу про банкрутство компанії-власниці "Укртелекома" Ахметова

ахметов

Господарський суд Києва 9 серпня відкрив провадження в справ про банкрутство ТОВ "ЕСУ" власника "Укртелекома".

Згідно з судовими матеріалами, ініціатор цієї процедури – ТОВ "Фінансова компанія "Сокур" (її бенефіціар – Анатолій Амелін, якого ЗМІ називали близьким до оточення Ахметова), повідомляє Finbalance.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов, який, як виявилося, придбав компанію-власника "Укртелекома" вже після його приватизації у низки осіб, пов’язаних з оточенням Віктора Януковича.

У липні 2019 року суд задовольнив позов фінкомпанії "Сокур" до ТОВ "ЕСУ" про стягнення 334,4 млн грн заборгованості за облігаціями (зокрема, відсотки, інфляційні нарахування, пеня). Відповідні права вимоги позивач викупив у збанкрутілого "Дельта Банку". Дисконт при цьому становив 80%.

Нагадаємо, у травні цього року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Фонду держмайна, скасувавши постанови судів нижчих інстанцій, якими Фонду було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекома" у 2011 році та стягнення 2,17 млрд грн пені за прострочення виконання зобов’язання із внесення інвестицій.

Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" для ТОВ "ЕСУ" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансування операції частково було забезпечене через випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені державними "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Державні банки досі безуспішно намагаються повернути свої кошти в судах.

ТОВ "ЕСУ" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 880,4 млн грн, тоді як за 2019 рік декларувало прибуток 360,4 млн грн. На кінець 2020 року непокритий збиток компанії становив 7,74 млрд грн. Активи – 10,8 млрд грн (участь в капіталі інших підприємств).

"Укртелеком" за 2020 рік декларував прибуток 2,14 млрд грн (за 2019 рік – збиток 832,8 млн грн). Дохід від реалізації продукції – 5,45 млрд грн (за 2019 рік – 5,77 млрд грн).

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) банкрутство (558) Укртелеком (232)


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Топ коментарі
+7
Прой.....б Укртелекома це взагалі мега афера "Донецьких" !!! В жодній цивілізованій країні стаціонарний зв'язок не є предметом приватизації, це стратегічний об'єкт, особливо в умовах війни!!! Але баба Юля все рішала... Дуже сумна ситуація, я як зв'язківець який продовжував справу своїх батьків, почавши працювати у 2008 році після універу був у розпачі ... Шкодую що до 2014 року втратив там свій час та вимушений був піти бо не міг вже терпіти того бл..ва що там відбувалося, крали все і всі!!!
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12.08.2022 20:57 Відповісти
+4
Та не вже ж повирізав АТСи по всій Україні та кабель у всіх містах та селищах?
Прощавай "Укртелеком" та колись зручний , стаціонарний зв'язок...
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12.08.2022 15:50 Відповісти
+3
сколько надо украсть чтобы гандона ахметова посадили???? заводы укррудпрома украл, криворожсталь тоже урал причем у него и пинчука отобрали но гандона не посадили, днепроблэнерго тоже своровав по такой схеме как укртелеком
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12.08.2022 19:09 Відповісти
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Та не вже ж повирізав АТСи по всій Україні та кабель у всіх містах та селищах?
Прощавай "Укртелеком" та колись зручний , стаціонарний зв'язок...
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12.08.2022 15:50 Відповісти
там не тільки стац. зв*язок, а ще купа всього
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12.08.2022 16:51 Відповісти
там основной гешефт - колодцы в которых кабеля проложены. гудок монополист и отсюда тарифы на отоволокно
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12.08.2022 22:05 Відповісти
сколько надо украсть чтобы гандона ахметова посадили???? заводы укррудпрома украл, криворожсталь тоже урал причем у него и пинчука отобрали но гандона не посадили, днепроблэнерго тоже своровав по такой схеме как укртелеком
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12.08.2022 19:09 Відповісти
Тут простіше всій Україною скинутися, найняти гарниих кілерів і Ахметка, Колмойка, Фірташ, Пінчук, Новинський і багато інших ДО СВІДАНІЯ НАЗАВЖДИ
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15.08.2022 01:47 Відповісти
Главное делиться с нужными людьми, и никто никогда не посадит
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12.08.2022 20:13 Відповісти
Прой.....б Укртелекома це взагалі мега афера "Донецьких" !!! В жодній цивілізованій країні стаціонарний зв'язок не є предметом приватизації, це стратегічний об'єкт, особливо в умовах війни!!! Але баба Юля все рішала... Дуже сумна ситуація, я як зв'язківець який продовжував справу своїх батьків, почавши працювати у 2008 році після універу був у розпачі ... Шкодую що до 2014 року втратив там свій час та вимушений був піти бо не міг вже терпіти того бл..ва що там відбувалося, крали все і всі!!!
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12.08.2022 20:57 Відповісти
в багатьох країнах стаціонарний зв"язок приватний.
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14.08.2022 04:59 Відповісти
Прихватизував все що може приносити дохід по схемі збитковості, потім за місяць повертав витрачені гроші й заробляв тисячі відсотків. Держава нелохів.
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13.08.2022 10:14 Відповісти
Насколько я помню, он так и не заплатил за Укртелеком. Еще и государственный банк ему "простил" миллиард наших гривен. Он полностью разворовал Укртелеком, за который не заплатил. А теперь еще и банкротство. И никто ни за что не отвечает. В какой еще стране такое возможно?
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13.08.2022 10:18 Відповісти
Каждая "эпоха" творит своих героев. При Бандюкавиче резко розбогател Ахметка гудок, при ЗЕбанутой плесени Беня КАЛ.омойский выигрывает все имущественные суды и богатеет не по дням а по часам.
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13.08.2022 12:11 Відповісти
В Нігерії мабуть, може Мозамбіку, в паРашкє то зрозуміло так і треба.
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15.08.2022 01:44 Відповісти
Стратегический объект положили перед войной.
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13.08.2022 22:00 Відповісти
Укртелеком положил Кучма когда в2002 году продал принадлежащий Укртелекому UMC российскому МТС ! Это и было начало конца! Потом он уже просто потихоньку умер!!
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14.08.2022 00:45 Відповісти
***** из подворотни, сраный наперсточник. такие ***** и привели войну в Украину гандоны штопоные
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14.08.2022 06:55 Відповісти
Сразу было понятно
Куплено было не Укртелеком - а его имущество
Все распродали- деньги спрятали -- теперь банкроты
И так во всем -платим за все мы
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14.08.2022 16:13 Відповісти
ПРІКОЛ - МИ ЗАРАЗ ВОЮЄМО ДЛЯ ТОГО ЩОБ В НОВІЙ УКРАЇНІ ЯКА ПЕРЕМОЖЕ КАЦАПІЮ І НАДАЛІ БУЛИ ОЛІГАРХИ АХМЕТОВ, КОЛОМОЙША, НОВИНСЬКИЙ, ФІРТАШ, ПІНЧУК І ІНЩІ ЯКІ БУДУТЬ ГРАБУВАТИ НАРОД УКРАЇНИ
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15.08.2022 01:41 Відповісти
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15.08.2022 01:56 Відповісти
Ахметова нужно казнить. Он все годы был главным спонсором русского мира в Украине и всю сеть русской агентуры выстраивал. Эта **** должна сдохнуть!
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15.08.2022 09:27 Відповісти
пдорас і бандіт ахмєтов не може в принципі бути банкрутом, все що в нього є, все вкрадене.
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15.08.2022 11:08 Відповісти

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