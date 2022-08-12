П’ятий караван з продовольством вийшов із українських портів

П’ятий караван з українським продовольством вирушив із портів "Чорноморськ" та "Південний".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів. В його складі судно Sormovskiy 12 , яке вийшло з порту "Чорноморськ", та балкер Star Laura з порту "Південний". На їх борту понад 63 тис. тонн агропродукції", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Star Laura стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту "Південний" з початку реалізації "зернової ініціативи", та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують "зерновим коридором".

Крім того, сьогодні "Чорноморськ" та "Південний" приймуть ще два судна під завантаження – Brave Commander та Petrel S. На них буде завантажено понад 40 тис. тонн українського зерна.

Як повідомлялося, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".