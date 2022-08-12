"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда із Запоріжжя до Києва

"Укрзалізниця" через підвищений попит призначає додаткові рейси поїзда 272271 Запоріжжя Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Звертаємо увагу мешканців Нікополя та Марганця, де спостерігається підвищений попит на виїзд до більш безпечних регіонів: Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя – Київ", – йдеться у повідомленні.

Поїзд додатково курсуватиме з 13 по 25 серпня із Запоріжжя – відправлення о 20:05, прибуття до Києва о 09:38.

У зворотному напрямку, з Києва, поїзд курсуватиме з 14 по 26 серпня – відправлення о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків.