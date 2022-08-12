Казахстан почне продавати нафту через Азербайджан в обхід Росії, – Reuters

Із вересня Казахстан продаватиме частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану, оскільки країна шукає альтернативи чинному маршруту, який Росія погрожувала перекрити.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.



Експорт казахстанської нафти становить понад 1% світових поставок, або приблизно 1,4 мільйона барелів на день (б/д).



Протягом 20 років нафта транспортувалася трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до російського чорноморського порту Новоросійськ, який забезпечував Астані вихід на світовий ринок. У липні російський суд погрожував закрити КТК, що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників укласти контракти з іншими торговими точками як запобіжний захід.



Співрозмовник агентства повідомив, що казахстанська державна нафтова компанія Kazmunaigaz (KMG) веде переговори з торговим відділом азербайджанської державної компанії SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 млн тонн казахстанської сирої нафти через азербайджанський трубопровід, який постачає нафту до турецького середземноморського порту Джейхан.



Остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а транспортування через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД) розпочнеться через місяць.



За даними двох джерел, ще 3,5 млн тонн казахстанської сирої нафти на рік можуть почати надходити в 2023 році іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту Супса.



У поєднанні з потоками БТД обсяг становитиме трохи більше 100 тис. барелів на день, або 8% потоків КТК.



Ця угода, наголошує видання, дозволило б Казахстану обійти територію Росії.

Як повідомлялося, 6 липня стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК.

Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії.

Пізніше суд скасував блокування транзиту нафти з Казахстану.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.