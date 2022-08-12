Швеція надала Україні допомоги за час війни на 400 мільйонів євро
Обсяг допомоги, наданої Швецією Україні з початку повномасштабної війни, становить 395 млн євро.
Про це під час брифінгу повідомив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк, передає Інтерфакс-Україна.
"З 24 лютого до сьогодні ми вже отримали п'ять пакетів оборонної допомоги від Швеції. Триває допомога і в оборонній сфері, і у фінансово-економічній, і в гуманітарній... На сьогоднішній день загальний обсяг допомоги, яку було надано Україні, – 4,2 млрд шведських крон, що приблизно 395 млн євро", – зазначив він.
За словами дтпломата, Швеція й надалі має намір продовжувати та розширювати підтримку Україні.
Плахотнюк розповів, що у четвер на конференції у Копенгагені міністр оборони Швеції підтвердив намір працювати з Україною у трьох сферах: військова допомога, навчання українських військовослужбовців та виробництво оборонного обладнання для потреб України шведськими провідними компаніями.
Як повідомлялося, у липні НБУ отримав від уряду Швеції 577,7 млн шведських крон (або майже 1,7 млрд грн) на спеціальний рахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України.
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