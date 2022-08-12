Країни "Великої сімки" закликали відновити роботу наглядової ради "Нафтогазу"

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали українську владу прискорити процес формування наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сторінці об’єднання "Посли G7 за реформу в Україні" у Twitter за підсумками зустрічі послів з міністром енергетики Германом Галущенком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренко та головою НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.

"Підкреслили важливість якнайшвидшого призначення наглядової ради "Нафтогазу України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі обговорювалась підготовка країни до опалювального сезону.

Як повідомлялося, наразі "Нафтогаз" знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Кабміну.

Наприкінці листопада минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" буде сформована до кінця 2021 року, однак її призначення відклали.

У вересні 2021 року всі три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" подали у відставку, звинувативши голову правління компанії Юрія Вітренка в ігноруванні рішень наглядової ради. Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" були його глава Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден. Представниками уряду в наглядовій раді були Юлія Ковалів і Наталя Бойко, їх повноваження закінчувалися в 2022 році.

Разом із незалежними членами наглядової ради у відставку пішли члени правління компанії Отто Ватерландер (головний виконавчий директор з транформації) та Петер ван Дрил (фінансовий директор).

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оголосити конкурс з відбору чотирьох нових незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" і завершити його вже до кінця листопада.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 28 квітня 2021 року звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка в обхід рішення наглядової ради. Для цього Кабмін з 28 квітня припинив повноваження незалежних членів наглядової ради, змінив голову компанії, а потім переобрав чинний склад наглядової ради "Нафтогазу" у тому ж складі, але вже з 30 квітня.

Сам Вітренко розповдав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував президент Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення.