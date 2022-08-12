Країни Європи заблокували російські активи на 86 мільярдів євро, – ВВС

Європейські країни внаслідок санкцій заблокували активи росіян, російських компаній та Центрального банку РФ щонайменше на 85,7 млрд євро.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані, наданих фінансовими відомствами різних країн.

"Сума заморожених активів не є показником ефективності санкцій. Це лише моментальний знімок, і його значущість може коливатися в обох напрямках", – повідомили в пресслужбі Швейцарського державного секретаріату з економічних питань (SECO). Там зазначили, що також блокують та знімають заморозку після запитів з боку бізнесу.



У Швейцарії станом на 7 липня заморожено фінансові активи на суму 6,7 млрд швейцарських франків (6,9 млрд євро), а також 15 об'єктів нерухомості.



У Франції загальна сума заморожених активів російських фізичних осіб і компаній, що потрапили під санкції, становить 1,2 млрд євро, повідомили ВВС у міністерстві економіки та фінансів Франції. Йдеться насамперед про фінансові активи та нерухомість.

У відомстві уточнили, що загальна сума заморожених у Франції активів, пов'язаних з Росією, – 24 млрд євро, більшість із яких це заморожені резерви ЦБ.



У Швеції загальна сума заморожених активів росіян становить 37 млн євро. У міністерстві закордонних справ Швеції пояснили ВВС, що кошти та активи залишаться замороженими доти, доки не буде знято санкції з їхніх власників.



Німеччина підраховує заморожені активи росіян та російських компаній спільно з білоруськими. Загальна сума активів, пов'язаних із двома країнами, станом на 1 серпня становить 4,28 млрд євро, повідомили у федеральному міністерстві фінансів Німеччини.



Раніше влада Бельгії повідомила про заморожування активів російських фізичних осіб і компаній на 50,5 млрд євро. У цю суму увійшли готівка та цінні папери. Санкції торкнулися 1229 осіб та 110 компаній.

Також у Данії було заморожено російських активів на 5 млн євро.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже конфісковано російських активів на 28 млрд грн.