Центробанк Росії спрогнозував падіння цін на російську нафту

Центробанк Росії оприлюднив прогноз основних макроекономічних показників на 2022-2025 роки, передбачивши зниження цін на російську нафту, як у базовому, так і у кризовому сценарії.

У базовому сценарії ЦБ РФ прогнозує падіння ВВП Росії на 4-6% у 2022 році, на 1-4% – у 2023 році та його відновлення на 1,5-2,5% у 2024-2025 роках, повідомляє російський Інтерфакс.

При цьому середня ціна нафти марки Urals знизиться із $80 за барель у 2022 році до $70 – 3 2023, $60 – у 2024 та $55 – у 2025 році.

В тому числі внаслідок цього профіцит рахунку поточних операцій поступово впаде з $243 млрд у 2022 році до $15 млрд у 2025 році.

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Водночас у сценарії під назвою "Глобальна криза" ЦБ РФ прогнозує падіння економіки Росії на 5,5-8,5% у 2023 році, на 2-3% – у 2024 році, а у 2025 році – нульову динаміку або зростання на 1%.

У "кризовому" сценарії також значно знижено прогноз ціни на російську нафту, яка "перебуватиме під тиском як низького зовнішнього попиту на тлі рецесії в деяких великих економіках, так і геополітичного фону, що призведе до розширення дисконту на російські сорти".

Як наслідок, ціна на нафту марки Urals буде суттєво нижчою, ніж у базовому сценарії, на всьому прогнозному горизонті – з $80 у 2022 році вона знизиться до $35 у 2023-2024 роках і зросте лише до $40 у 2025 році.