Wizz Air виділив українцям ще 100 тисяч безкоштовних квитків
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запропонує ще 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
"Ми продовжуємо підтримувати громадян України, надаючи 100 тис. безкоштовних квитків на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії", – йдеться у повідомленні.
Безкоштовні квитки можна буде придбати за 800 маршрутами з 15 вересня до 8 грудня 2022 року.
Нагадаємо, у березні Wizz Air надав біженцям з України 100 тис. безкоштовних квитків на близькомагістральні рейси із сусідньої Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
Як повідомлялося, Wizz Air із жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.
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