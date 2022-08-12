Wizz Air виділив українцям ще 100 тисяч безкоштовних квитків

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запропонує ще 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Ми продовжуємо підтримувати громадян України, надаючи 100 тис. безкоштовних квитків на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії", – йдеться у повідомленні.

Безкоштовні квитки можна буде придбати за 800 маршрутами з 15 вересня до 8 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у березні Wizz Air надав біженцям з України 100 тис. безкоштовних квитків на близькомагістральні рейси із сусідньої Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Як повідомлялося, Wizz Air із жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.