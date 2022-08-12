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Італійська Eni продала російському "Лукойлу" компанію з продажу моторних олив

eni

10 серпня російський "Лукойл" придбав у Eni International B.V. (входить в італійську Eni) компанію "Ені-Нефто", що спеціалізується на продажу мастильних матеріалів, і московську АЗС під назвою Agip.

Це випливає з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, передає enkorr.

Так, "Лукойл" став власником частки 100% у ТОВ "Ені-Нефто" 10 серпня. Згідно з даними системи "Спарк", видами діяльності компанії також є торгівля моторним паливом, оптова торгівля автомобільними деталями і приладдям. "Ені-Нефто" зареєстровано в москві за адресою Ленінградське шосе, 63-Г. За цією самою адресою розташовано й автозаправку під брендом Agip (компанія Agip також входить до Eni).

Раніше повідомлялося, що "Лукойл" купив у британсько-нідерландської нафтогазової компанії Shell 100% ТОВ "Шелл Нафта", якій належить мережа АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області.

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Італія (448) продаж (2091) Лукойл (100) Eni (18)


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Я от не знаю як розцінювати цю новину. Хіба в нас немає чим її замінити?
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17.07.2023 12:09 Відповісти
Та звичайно що є! І за останні декілька місяців вибір по автохімії значно розширився. На ринок зайшли світові марки, яких ми буквально зовсім нещодавно зовсім не знали та не використовували. Я от оцінив чудову якість оливи американського бренду https://bardahl.in.ua/uk/ Bardahl . Тепер тільки її буду купувати для свого авто і вам раджу
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17.07.2023 12:34 Відповісти

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