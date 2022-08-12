Італійська Eni продала російському "Лукойлу" компанію з продажу моторних олив

10 серпня російський "Лукойл" придбав у Eni International B.V. (входить в італійську Eni) компанію "Ені-Нефто", що спеціалізується на продажу мастильних матеріалів, і московську АЗС під назвою Agip.

Це випливає з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, передає enkorr.

Так, "Лукойл" став власником частки 100% у ТОВ "Ені-Нефто" 10 серпня. Згідно з даними системи "Спарк", видами діяльності компанії також є торгівля моторним паливом, оптова торгівля автомобільними деталями і приладдям. "Ені-Нефто" зареєстровано в москві за адресою Ленінградське шосе, 63-Г. За цією самою адресою розташовано й автозаправку під брендом Agip (компанія Agip також входить до Eni).

Раніше повідомлялося, що "Лукойл" купив у британсько-нідерландської нафтогазової компанії Shell 100% ТОВ "Шелл Нафта", якій належить мережа АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області.