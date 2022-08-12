Грошова маса зросла за місяць на 106 мільярдів, – НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у липні зросла на 4,9%, або на 105,6 млрд грн, до 2,25 трильйона гривень після збільшення на 1,4% у червні та зниження на 0,1% у травні.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними регулятора, депозити за минулий місяць збільшилися на 6,2%, або на 94,1 млрд грн – до 1,61 трильйона гривень, що пов'язано з девальвацією Нацбанком офіційного курсу гривні до долара з 21 липня.

В результаті валютні депозити у гривневому еквіваленті підскочили на 24,6% або на 118,2 млрд грн – до 598,6 млрд грн, тоді як гривневі зменшилися на 2,3%, або 24,1 млрд грн – до 1,01 тррильйона гривень.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у липні скоротилася ще на 0,3%, або на 2,5 млрд грн, після зниження на 1,3% у червні та невеликого збільшення на 0,4% у травні.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць збільшилися на 1,7%, або на 10,7 млрд грн – до 640,3 млрд грн після зниження на 0,8% та 0,9% у червні та травні.

Резервні кошти банків, які зросли в травні на 8,8% і зменшилися в червні на 4,4%, у липні скоротилися ще на 13,2%, або на 13,2 млрд грн – до 86,6 млрд грн.

Водночас банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 189,4 млрд грн до 201,1 млрд грн, зменшивши кошти на коррахунках – з 56 млрд грн до 44,9 млрд грн та готівку в касах – з 43,9 млрд грн до 41,7 млрд грн.

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Обсяг кредитів після зниження у червні на 1,3%, у липні зріс на 4,4%, або на 44,9 млрд грн – до 1,07 трильйона гривень. Однак, як і у випадку з депозитами, причиною стала девальвація офіційного курсу гривні. В результаті валютні кредити підскочили на 21,3% або на 53,1 млрд грн у еквіваленті – до 302,4 млрд грн, тоді як гривневі знизилися на 1,1%, або на 8,2 млрд грн – до 768,5 млрд грн.

Загалом за сім місяців цього року грошова маса в Україні збільшилась на 8,8%, база – на 9,7%, готівка поза банками – на 10,2%.

Депозити у гривні за січень-липень скоротилися на 0,2%, тоді як у валюті зросли на 26,3%.

Гривневі кредити збільшилися за 7 місяців на 4,2%, тоді як валютні – на 3,7%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.