Голова Нацбанку спрогнозував підвищення ставок за "військовими облігаціями"

Національний банк України (НБУ) прогнозує підвищення ставок за облігаціями внутрішньої державної позики після відкриття вторинного ринку ОВДП.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив в інтервʼю "Forbes Україна".

"Ми вітаємо поступове підвищення ставок, яке ми бачимо впродовж останніх кількох тижнів. Суттєвіших змін я очікую з відкриттям вторинного ринку ОВДП, що відбулося сьогодні (8 серпня, – ред.), – сказав Шевченко.

Водночас він відмовився прогнозувати, яким може бути зростання ставок за державними цінними паперами.

"Наші колеги з Мінфіну достатньо фахові для того, щоб самостійно вибудовувати криву дохідності. Ми не маємо намірів щось диктувати. Важливо, щоб сальдо внутрішніх боргових запозичень в нас було зі знаком "+", а не від’ємне, як зараз. Мінус, знову ж таки, доводиться покривати НБУ. Щоб це стало можливим, ставки мають бути привабливими для інвесторів з урахуванням інфляційних очікувань та ризиків", – зауважив голова НБУ.

Він додав, що завдяки підвищенню ставок Мінфін міг би додатково залучити на внутрішньому ринку близько 80 млрд грн до кінця року, а також рефінансувати поточні виплати за ОВДП.

Шевченко також наголосив, що залучення коштів на внутрішньому ринку зменшить необхідність емісійного покриття дефіциту держбюджету, яке створює ризики для фінансової стабільності.

Як повідомлялося, за даними Нацбанку, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну обсяг сплачених урядом коштів на погашення внутрішніх боргових інструментів на 40,37 млрд грн перевищує обсяг залучених Мінфіном коштів на аукціонах із продажу ОВДП.