Нацбанк призупинив дію ліцензій трьох страхових компаній

Національний банк України застосував до трьох страхових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на здійснення страхової діяльності.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня, вони набирають чинності 13 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, зупинено дію ліцензій ПрАТ "Українська промислова страхова компанія", ТДВ "Страхова компанія "Надія" та ТДВ "Страхова компанія "Спейр".

"Зазначені страховики не надали інформацію на вимогу Національного банку щодо: дотримання обов’язкових фінансових нормативів; прострочених зобов'язань за укладеними договорами страхування; випадків порушення строків щодо врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхових (склад резерву заявлених, але не виплачених збитків)", – пояснили в Нацбанку.

Цим трьом страховикам встановлений строк для усунення порушень, що стали підставою для застосування заходів впливу у вигляді тимчасової зупинки ліцензій, до 12 вересня.

В Нацбанку зазначають, що всі три страховики здійснюють діяльність у сегменті non-life страхування.

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Зокрема, ПрАТ "Українська промислова страхова компанія" не подає звітність з 2021 року.

ТДВ "СК "Надія" не подає до Національного банку звітність, починаючи зі звітності за перший квартал 2022 року. За результатами 2021 року страховик отримав 3 млн грн страхових премій від фізосіб, здійснив 3,1 млн грн страхових виплат. Частка ринку компанії за результатами 2021 року – 0,006%. Страховик повідомив Національний банк про тимчасове припинення страхової діяльності після початку військової агресії РФ.

ТДВ "СК "Спейр" тільки 10 серпня 2022 року надало до Національного банку звітність за перший квартал 2022 року. За результатами 2021 року страховик отримав 46,3 млн грн страхових премій, із них 81% – від фізичних осіб, здійснив 1,3 млн грн страхових виплат. Частка ринку компанії за результатами 2021 року – 0,09%