"Укренергомашини" направили на виплату дивідендів за минулий рік 50% чистого прибутку

Акціонери АТ "Укренергомашини" (Харків), 75,22% акцій якого належить державі, вирішили направити на виплату дивідендів за 2021 рік 50% отриманого чистого прибутку, який склав 6,99 млн грн.

Згідно з оприлюдненим на сайті підприємства протоколом позачергових зборів акціонерів, що відбулися 28 липня, за відповідне рішення проголосувало 100% акцій, що зареєструвалися в зборах, передає Інтерфакс-Україна.

Для участі в зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно володіють 90,9838% голосуючих акцій. У протоколі уточнюється, що зареєструвалися три акціонери (представники) – власники 382 млн 636 тис. 701 голосу.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на кінець 2021 року, державі належить 75,2241% статутного капіталу АТ, пов'язаного з підприємцем Костянтином Григоришиним інвестфонду "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менедж акцій, громадянинові РФ Валерію Валандіну – 5,598% акцій (раніше цим пакетом володіла зареєстрована на Кіпрі Biscone Ltd., афілійована з російським холдингом "Силові машини" Олексія Мордашова).

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Акціонери вирішили залишити решту 50% чистого прибутку (3,49 млн грн) нерозподіленими та врахувати виплату дивідендів на держчастку за 2021 рік у розмірі 3,43 млн грн.

Крім того, акціонери дали попередню згоду на укладання генерального договору про надання гарантій з АТ "ТАСкомбанк" із загальним їх лімітом не більше ніж еквівалент 400 млн грн і строком дії до 60 днів.

Як заставу в рамках цього договору будуть передані майнові права вимоги грошових коштів за договорами з ПрАТ "Укргідроенерго" (на реконструкцію ряду блоків та гідроагрегатів), а також щодо ряду договорів з НАЕК "Енергоатом" та його підрозділами не менш ніж на 350 млн грн .

Збори схвалили ці договори з "ТАСкомбанком" та затвердили їх умови. За ці рішення проголосувало 83,0603% акцій, що голосують, тоді як 16,9397% голосували проти.

Крім цього, збори припинили повноваження наглядової ради у повному складі (5 осіб). Однак новий його склад не обирався, оскільки, як зазначається у протоколі, Кабінет міністрів не ухвалював рішення про погодження кандидатур на посади членів НР (конкурсний відбір, згідно з постановою уряду, у період воєнного часу не проводиться).

Загалом до порядку денного зборів акціонерів "Укренергомашин" було внесено 33 питання, у тому числі було затверджено фінплани на 2022 та 2023 роки, стратегічний план розвитку на 2022-2026 роки та інвестиційний план до 2025 року. За цими питаннями, як і за багатьма іншими, за також голосували 83,0603% голосуючих акцій при 16,9397% проти.

АТ "Укренергомашини" (раніше – АТ "Турбоатом" та "Електроважмаш") – єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Компанія також випускає, зокрема, електродвигуни для залізничного та міського транспорту (номенклатура "Електроважмашу").

У 2021 році компанія отримала майже 7 млн ​​грн чистого прибутку, тоді як роком раніше прибуток "Турбоатому" становив 226,53 млн грн. На момент приєднання "Електроважмаш" був збитковим (у 2020 році збиток становив 451 млн грн).

Кабмін у жовтні 2021 року вирішив передати до свого управління 75,224% акцій "Укренергомашин", що належать державі, після завершення процедури приєднання до нього "Електроважмашу".