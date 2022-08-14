У Німеччині громадські будівлі будуть опалюватися тільки до 19 градусів

У Німеччині цієї осені та взимку запровадять суворі правила енергозбереження.

Про це заявив міністр економіки Роберт Габек в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, передає Європейська правда.

Серед іншого, громадські будівлі мають опалюватися лише до температури 19 градусів.

"Ми видамо нормативні акти щодо закону про енергетичну безпеку", – сказав Габек.

Міністр уже представив перші ключові моменти в липні, включно з вимогою, щоб приватні басейни більше не підігрівалися.

"Крім того, у громадських об'єктах – лікарнях, за винятком соціальних об'єктів, звісно, – слід опалювати лише до 19 градусів", – заявив Габек.

Крім того, будівлі та пам’ятники більше не повинні підсвічуватися вночі та не повинні підсвічуватися рекламні системи.

Раніше керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер попередив: щоб запобігти дефіциту газу взимку, приватні домогосподарства повинні масово економити.