Агентства S&P та Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті

Міжнародні рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті до вибіркового дефолту та обмеженого дефолту відповідно, оскільки аналітики вважають, що реструктуризація боргу країни проблемною.

Про це повідомляє Reuters.



S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті до "SD/SD" з "CC/C".



"Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту", – заявили в агентстві.



Fitch знизило довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті до "RD" з "C", оскільки вважає відстрочення боргових платежів завершенням проблемного боргового обміну.



S&P також заявило, що макроекономічний і фіскальний стрес, спричинений вторгненням Росії в Україну, може послабити здатність українського уряду залишатися в курсі боргів у національній валюті, і знизило рейтинг України в національній валюті "CCC+/C" з "B-/B".

Як повідомлялося, 10 серпня Україна отримала згоду власників єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки.

Раніше власники приблизно 91% умовної вартості ВВП-варрантів України також погодились на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов за цими цінними паперами.