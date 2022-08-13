До кінця року в Україні планують створити 25 модульних містечок

До кінця цього року планується створити 25 модульних містечок для проживання українців, які втратили житло через російську агресію.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Таких об'єктів у нас уже дев'ять. Ми зараз працюємо ще над 15-ма об'єктами в деокупованих областях і не тільки. Мінімум 25 таких комплексів ми маємо до нового року створити", – сказав він.

Миністр наголосив, що мешканці модульних містечок не сплачують за проживання та комунальні послуги – ці витрати беруть на себе міські ради. Першочергово у такі об'єкти заселяють українців, житло яких внаслідок війни непридатне для проживання.

За словами Чернишова, тимчасове житло розраховане на рік проживання й на експлуатацію в опалювальний сезон. При цьому уряд взяв курс на відновлення пошкодженого житла – міністр анонсував презентацію відповідного законопроєкту найближчим часом.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко презентував план будівництва житла для переселенців. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр.