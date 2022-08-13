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До кінця року в Україні планують створити 25 модульних містечок

чернишов

До кінця цього року планується створити 25 модульних містечок для проживання українців, які втратили житло через російську агресію.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Таких об'єктів у нас уже дев'ять. Ми зараз працюємо ще над 15-ма об'єктами в деокупованих областях і не тільки. Мінімум 25 таких комплексів ми маємо до нового року створити", – сказав він.

Миністр наголосив, що мешканці модульних містечок не сплачують за проживання та комунальні послуги – ці витрати беруть на себе міські ради. Першочергово у такі об'єкти заселяють українців, житло яких внаслідок війни непридатне для проживання.

За словами Чернишова, тимчасове житло розраховане на рік проживання й на експлуатацію в опалювальний сезон. При цьому уряд взяв курс на відновлення пошкодженого житла – міністр анонсував презентацію відповідного законопроєкту найближчим часом.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко презентував план будівництва житла для переселенців. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр.

Автор: 

житло (596) Мінрегіонрозвитку (639) переселенці (468) Олексій Чернишов (113)


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