До Італії прибуло перше судно з українським збіжжям

В італійський порт "Равенна" прибуло перше судно з українською продукцією в межах домовленості про безпечне транспортування зерна і продуктів з України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Італії у Twitter.

"Із великим задоволенням повідомляємо про прибуття до Равенни першого корабля з кукурудзою і соєю з України", – зауважили у відомстві.

Водночас наголошується, що Італія надалі сприятиме продовольчій безпеці в усьому світі та в регіоні Середземномор'я зокрема, а також втіленню угоди про експорт зерна та підтримки стійкості України.

Як повідомлялося, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".