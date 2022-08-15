Швейцарія може приєднатися до планів зменшення використання газу цієї зими

Швейцарія могла б запобігти дефіциту енергії, приєднавшись до плану Європейського Союзу скоротити використання газу на 15% цієї зими.

Про це заявила міністерка енергетики Сімонетта Соммаруга Швейцарії газеті SonntagsBlick, передає Reuters.

"Ситуація серйозна", – сказала Соммаруга, додавши, що заклик комісії з електроенергетики Швейцарії до домогосподарств запастися свічками на випадок відключення світла наступної зими став "дзвінком для всіх".

Наприкінці червня уряд Швейцарії окреслив плани вирішення проблеми можливого дефіциту природного газу цієї зими та заявив, що може вдатися до нормування, якщо інші заходи виявляться недостатніми.

Швейцарія, яка не має виходу до моря, отримує газ через сусідні країни ЄС, і газ покриває близько 15% її загального споживання енергії. За даними уряду, близько 42% газу використовується для опалення домогосподарств, а решта – у промисловості, у сферах послуг і транспорту.

На запитання, чи повинна Швейцарія відповідати угоді ЄС, яка вимагає від усіх країн блоку добровільно скоротити споживання газу на 15% цієї зими, Соммаруга відповіла: "Це, безумовно, мало б сенс. Вирішить Федеральна рада".

Вона також сказала, що уряд розпочне відповідну кампанію найближчими тижнями, і що вона наполягатиме на відключенні опалення в громадських будівлях.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.