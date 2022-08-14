Німеччина раніше плану заповнила газосховища на 75%

Газосховища Німеччини заповнені уже на 75,43%. Згідно з ухваленим у травні регламентом ЄС про зберігання газу, позначки в 75% планувалося досягти до 1 вересня.

Про це повідомили компанії-оператори, передає DW.

За даними Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES, прискорити заповнення сховищ вдалося за рахунок зниження споживання газу влітку та збільшення обсягів імпорту газу з північно-західної Європи.

Регламент Євросоюзу передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені не менш ніж на 85% до 1 жовтня та не менш як на 95% – до 1 листопада. Однак, якщо нинішні темпи збережуться, цих цілей також вдасться досягти раніше. За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.

На тлі війни РФ проти України та запроваджених санкцій "Газпром" уже знизив обсяг експорту газу до європейських країн. Так, постачання по газогону "Північний потік" з 27 липня було скорочено до 20% від його пропускної потужності. "Газпром" пояснив це "ремонтними роботами". При цьому Росія збільшила постачання газопроводом "Трансгаз", що проходить через Україну і Словаччину.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

За підрахунками Єврокомісії, таким чином країни Євросоюзу мають загалом заощадити 45 млрд кубометрів газу. Зокрема, Німеччині доведеться скоротити своє споживання газу приблизно на 10 млрд кубометрів, щоб досягти мети в 15%. Якщо цього зробити не вдасться, то на тлі широкомасштабного дефіциту постачання наступним кроком може стати запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу по всьому ЄС.