Україна отримала міжнародної фінансової допомоги на $14 мільярдів, – Мінфін

Із початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні вже $14 млрд, до кінця року у Міністерстві фінансів розраховують отримати ще $12-16 млрд.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає РБК-Україна.

"Це залежить від успішності проведених переговорів, до 30 мільярдів може бути. Це з початку війни у перемовинах. Ми вже отримали 14, тобто до кінця року можемо отримати ще від 12 до 16 мільярдів", – сказав він в інтерв’ю виданню.

Зокрема, за словами міністра, вже у вересні уряд очікує надходження за програмою макрофінансової підтримки від ЄС. Всього за нею Україна ще має отримати 8 млрд євро.

Марченко відзначив, що кошти надійдуть у вересні, але, очевидно, не всі 8 млрд євро, оскільки очікується кілька траншів.

"У цілому ми відчуваємо підтримку. І я сподіваюсь, що ці посили, які дає президент, будуть почуті, і макрофінансова підтримка буде отримана Україною в повному обсязі", – сказав міністр.

Як повідомлялося, Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку 1 серпня, другий – 2 серпня.