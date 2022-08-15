Кличко закликав киян підготувати на зиму теплий домашній одяг і ковдри

Міський голова Києва Віталій Кличко наголошує, що столична влада зробить все, щоб жителі столиці були з теплом. Водночас з огляду на сучасні реалії закликає громадян підготувати теплі речі та ковдри.

Про це він сказав в інтерв'ю "Бабелю".

За словами мера, влада готується до усіх можливих сценаріїв. Містянам також слід це зробити і про всяк випадок тримати теплі речі під рукою.

"Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ – це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування.

Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки і школи.

Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма – 21 градус, а може бути 19 чи 18", – зазначив Кличко.

Крім того, він попередив, що можуть бути і перебої з електрикою.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", – наголосив мер столиці.

Як раніше заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, готовність до опалювального сезону наразі складає 70%.