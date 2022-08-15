Держбюджет на 2023 рік буде надзвичайно жорстким, – Марченко

Наразі Міністерство фінансів уже готує законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. За словами міністра Сергія Марченка, бюджет буде надзвичайно жорстким.

Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету", – зазначив міністр.

За словами Марченко,усі видатки будуть переглянуті та оптимізовані. З одного боку, бюджет виходить надзвичайно складний, аджейого макропоказники важко об'єктивно оцінити.

"Але з іншого боку – достатньо простий. Тому що ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і кошти на військову кампанію, на армію. Все", – підкреслив очільник Мінфіну.

Водночас Марченко не назвав курс гривні, який буде закладено у бюджеті на наступний рік.

"Я не хочу створювати очікування. Але там цифри не катастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі баланси будуть збережені", – сказав він.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пріоритетами державного бюджету на 2023 рік має стати збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних Сил України та соціальна підтримка людей.