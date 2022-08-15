Зеленський звільнив керівників СБУ у Києві та трьох областях

Президент Володимир Зеленський звільнив начальників головних управлінь Служби безпеки України у Київській, Львівській та Тернопільській областях. Водночас призначив нового начальника управління СБУ у Києві та Київській області.

Відповідні укази оприлюднено на сайті президента.



Так, указом №576/2022 Сергія Заяця було звільнено з посади начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області, а указом №577/2022 Юрія Борейчука звільнено з посади начальника ГУ СБУ в Тернопільській області.

Також указом №575/2022 Артема Бондаренка звільнено з посади начальника ГУ СБУ у Львівській області, водночас, відповідно до указу №578/2022, президент призначив його головою ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Як повідомлялося, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Баканова від виконання обов’язків та призначив тимчасовим керівником СБУ Василя Малюка. Уже 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Баканова з посади голови СБУ.