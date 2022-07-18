Тимчасовим головою СБУ призначено Малюка, - указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.
До цього Малюк виконував обов'язки першого заступника голови Служби.
Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.
Глава держави пояснив, що "масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників".
Будь ласка, зачекайте...
Можна йому вірити чи це черговий ідейний парашист або какая разніца ?
Чи Єрмак-Татаров стануть призначати головою СБУ тих, хто може взяти їх за сраку?
Ну, як вам сказати?
К Татарову на день рождения приехали силовики, связанные с расследованием его дела - СМИ
Кроме того, на день рождения Татарова прибыл заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.
Среди других гостей журналисты заметили:
заместителя генпрокурора Игоря Мустецу;
начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;
руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка;
замглавы Налоговой службы Михаила Титарчука;
руководителя миграционной службы Киева Вячеслава Гузя;
руководителя Главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова;
замглавы Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко;
нардепа из фракции "Слуга народа" Игоря Мудрия.
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Малюк - близька людина до Татарова та Єрмака.
У Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
Тобто ***** пгміняли на *****.
Показна бурна діяльність, але Тактаров та Єрмак на своїх місцях, тому в країні нічого не зміниться.
Якби головнокомандучим був призначений Баканов або Малюка, все давно вже було б так, як домовилися з Патрушевим в Омані.
Інтерв'ю полоненого російського капітана з Криму: - "Зашли 24.02.2022 в Новую Каховку без единого выстрела, потому что с ВЛАСТЬЮ было все договорено" (с).
02.03.2022 - указ Зеленського про звільнення О.Кулініча з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.
16.07.2022 - СБУ та ДБР затримали колишнього голову СБУ Крима О.Кулініча
Ця історія про впливового та недоторканного заступника керівника офіса президента Олега Татарова, який працював в МВС під час Революції Гідності та захищав Беркут.
https://www.youtube.com/watch?v=_AqjASJIy7U&t=7s
Я ми все гадали, чому мініср під час війни запопадливо поперся з виставкою до Праги.
А то парадокс, в країні війна а деякі депутати, держслужбовці втекли за кордон і там відсиджуються, нащадків своїх поховали і зробити їм нічого не можуть. Бачите! Немає такої норми закону!!!! То прийміть такі закони щоб ця мерзота більше до влади не приходила і не будувала свої зрадницькі корумповані схеми
Но напрягает что все замы нач сбу где то замазаны....
Часть смылась...