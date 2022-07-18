Тимчасовим головою СБУ призначено Малюка, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

До цього Малюк виконував обов'язки першого заступника голови Служби.

Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

Глава держави пояснив, що "масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників".

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