Временным главой СБУ назначен Малюк, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

До этого Малюк исполнял обязанности первого заместителя председателя Службы.

Напомним, ранее Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

Глава государства пояснил, что "массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям".

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