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Зеленский (19005) назначение (2142) СБУ (19456) указ (508)

Временным главой СБУ назначен Малюк, - указ Зеленского

малюк

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

До этого Малюк исполнял обязанности первого заместителя председателя Службы.

Напомним, ранее Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

Глава государства пояснил, что "массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям".

Также читайте: Исполняющим обязанности Генпрокурора стал Алексей Симоненко
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Топ комментарии
+48
А комусь з того зеленого балагану можна вірити?!
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18.07.2022 12:28
+46
бггг, як по писаному...

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18.07.2022 12:29
+32
Та вирішили 73% ідіотів в квітні 19-го! Так що...
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18.07.2022 12:32
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Правила форума Совет форумчан
Хто такий ?
Можна йому вірити чи це черговий ідейний парашист або какая разніца ?
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18.07.2022 12:26 Ответить
А комусь з того зеленого балагану можна вірити?!
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18.07.2022 12:28 Ответить
Вчора хтось тут на форумі написав, що Малюк, це ще гірше ніж Баканов, але можливо це була гра на випередження, припускали що призначать заступника, а хто цей заступник, звідки він взявся, не повідомили звісно, потрібні фахівці, що у темі, я не дуже б сподівався на інсайдерів.
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18.07.2022 12:31 Ответить
А можна вірити заступнику Монастирського?

Чи Єрмак-Татаров стануть призначати головою СБУ тих, хто може взяти їх за сраку?
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18.07.2022 12:32 Ответить
Це так. Сценариста Ze-кварталу поміняли на танцора. Я ще дивуюсь, як ще є ЗЕ!блани, котрі вірять що при щеНеВтіку буде щось краще.
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18.07.2022 12:56 Ответить

Ну, як вам сказати?
К Татарову на день рождения приехали силовики, связанные с расследованием его дела - СМИ

Кроме того, на день рождения Татарова прибыл заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

Среди других гостей журналисты заметили:

заместителя генпрокурора Игоря Мустецу;
начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;
руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка;
замглавы Налоговой службы Михаила Титарчука;
руководителя миграционной службы Киева Вячеслава Гузя;
руководителя Главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова;
замглавы Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко;
нардепа из фракции "Слуга народа" Игоря Мудрия.
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18.07.2022 12:42 Ответить
Вся шобла злодюг і зрадників в повному зборі 😡
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18.07.2022 14:33 Ответить
Бракувало-БУХ,
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18.07.2022 15:50 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Принаймні, не ділетант. Хоча, в обох випадках - Баканов, Венедіктова, призначення першого заступника тимчасово виконуючим обов'язки - це звичайна формальність.
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18.07.2022 12:49 Ответить
Можна, з команди татарова-портнова. Як, до речі й симоненко з гпу.
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18.07.2022 12:53 Ответить
Погуглив...Мутний тіп виявляється. Був скандал у 2020 році із табачно-кальянною контрабандою (імпортер ТОВ"РоялДютіФрі") в Одесі на таможні де він "тиснув" на людей щоб пропустили поза митного контролю тютюнову суміш. Потім в січні 21 року видав протизаконне розпорядження про введення до всіх зон митного контролю країни 123 співробітника СБУ строком на 2 тижні (він не мав права видавати таких розпоряджень). Ще він, як високопосадовець, повинен був подати до1 червня майнову декларацію за 2019 рік - він взагалі не подав декларації. Призначений Зеленським разом із Якушевим (2-м заступником) за вимогою Баканова!
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18.07.2022 13:01 Ответить
В.о. голови СБУ призначено Василя Малюка до цього, 1-й зам. голови СБУ спеціаліст по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю бригадний генерал (!) Із характеристики "... особисто приймає участь в затриманні членів організованих злочинних угрупувань"
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18.07.2022 14:29 Ответить
Мика типового бандюгана 😠
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18.07.2022 14:34 Ответить
Малюка раніше https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358722/ фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Татарова.
Малюк - близька людина до Татарова та Єрмака.
У Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
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18.07.2022 15:12 Ответить
а ведь и у бывших и у назначенных есть доступ к секретной информации.
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18.07.2022 12:27 Ответить
Чи я щось пропустив, чи погано вчився, а для чого Верховна Рада? Дійсно керівник СБУ це прерогатива Президента, але він вность кандидата в Раду, а та вже призначає, чи ні? Що в нас тепер замість Президента сидить цар, чи каганат? Та і ті радилися зі своїми помічниками.
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18.07.2022 12:27 Ответить
Та вирішили 73% ідіотів в квітні 19-го! Так що...
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18.07.2022 12:32 Ответить
Це не призначення: допоки кандидатуру не внесуть у ВР, в.о є перші заступники.
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18.07.2022 12:36 Ответить
я розумію, це призначають виконуючими обов'язки, коли внесену кандидатуру не підтримали у Верховній Паді, але ще ніхто нічого не вносив, а зразу призначили виконувати обов'язки і не будуть поспішати призначити на постійній основі. А Верховна Рада за відставку льойтнанта вже проголосувала?
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18.07.2022 12:39 Ответить
А ну, їблан, крикни: "Ліпєцк! Офшори! Мальдіви! Кукарєкууу!"
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18.07.2022 12:48 Ответить
Де звіт баканова та венедіктової у ВР?ти голову не дури людям зебобік
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18.07.2022 12:49 Ответить
погоджують,призначає Президент!
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18.07.2022 12:49 Ответить
Згідно з Конституцією, президент має внести до ВР подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України, а також призначає та звільняє з посади генпрокурора за згодою Верховної Ради."В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади".
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18.07.2022 18:11 Ответить
Хто розмінував Чонгар, виродку? От дай відповідь на запитання, а потім будеш щось про мінську капітуляцію варнякати, скотино зелена.
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18.07.2022 12:50 Ответить
заздалегіть провели закон, що при військовому стані, президент може призначати без погодження ВР
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18.07.2022 15:01 Ответить
Ти щось пропустив. Баканов не звільнений, а УСУНУТИЙ на час проведення розслідування, а Малюк, як перший заступник, призначений тимчасово виконуючим обов'язки.
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18.07.2022 12:52 Ответить
Спосіб звільнення такий же як і призначення: за згодою ВРУ! Згоди ще немає, отже відсторонення на час службового розслідування (ст. 47 ДС ЗСУ). А розслідування - то вже така собі штука. Може і посадити і відбілити. Питання в іншому: а хто призначав зрадників із СБУ на посади і хто готував матеріали для їхнього призначення. І тут у темному кутку починають бовваніти обриси доволі таки токсичних керівних фігур з ОП.
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18.07.2022 13:15 Ответить
"Випускайте Кракена". Прийшов час створювати ТСК на чолі з Безумною.Вона і відповість на всі запитання.
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18.07.2022 13:30 Ответить
А раніше тіпа не бачив шо баканов не тих чортів виявляв?
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18.07.2022 12:28 Ответить
Малюка лише у березні призначили першим заступником. Дивись Вікіпедію! Коли ви вже навчитесь Гуглом користуватися?
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18.07.2022 12:55 Ответить
бггг, як по писаному...

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18.07.2022 12:29 Ответить
Тобто Малюк такий самий контррозвідник, як з мене імператор інків?
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18.07.2022 12:35 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Але його призначення тимчасово виконуючим обов'язки - це звичайна формальність, з огляду на його попередню посаду.
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18.07.2022 13:01 Ответить
Якщо так ставиться запитання,то я згоден визнати Вас Сапа Інкою.
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18.07.2022 13:38 Ответить
А наш "мудрий" нарід вже кукурікає про якісь "кадрові чистки"... Пздц, наївні. Як малі діти, їй-богу.
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18.07.2022 12:37 Ответить
це той Юрчишин, який постійно підспівував "слугам"?
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18.07.2022 12:40 Ответить
Бувший заступник Монастирського, звільнений у лютому 2022.

Тобто ***** пгміняли на *****.
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18.07.2022 12:30 Ответить
Щось пика у нього відморожена.
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18.07.2022 12:32 Ответить
Я от подумала що рекетир з 90-х
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18.07.2022 12:36 Ответить
Зебрігада!
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18.07.2022 13:39 Ответить
м-да,великі сумніви в адекватності та патріотизмі...
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18.07.2022 12:37 Ответить
Він мені когось нагадує а ватну фсбшну засаджену московську гниду
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18.07.2022 12:37 Ответить
Якісь опухлі усі в оточенні єрмака-зеленського-татарова!!!
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18.07.2022 12:42 Ответить
А в глазах -- интеллект!
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18.07.2022 12:53 Ответить
Кандидат юридичних наук.
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18.07.2022 13:02 Ответить
Разом з Ківою захищався.
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18.07.2022 13:39 Ответить
Борони Боже! оце рожа! там же iнтелект на НУЛI !
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18.07.2022 12:58 Ответить
Фуфайка йому бiльше личить...
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18.07.2022 15:52 Ответить
с утра нарочным от борисыча указ вове на подпись притаранили. С утра подписал - целый день свободен для съёмок обращений к гражданам страны и парламентам мира.
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18.07.2022 12:36 Ответить
Перестановка цифр місцями ведуть до однакового результату.
Показна бурна діяльність, але Тактаров та Єрмак на своїх місцях, тому в країні нічого не зміниться.
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18.07.2022 12:36 Ответить
Це все називається "імітация бурной дєятєльності". Чергова серія зеленого серіалу від студії "квартал 95" і "слуга наріду продакшн".
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18.07.2022 12:40 Ответить
Це буря в склянці води придумана зечмонями з ціллю відвести удар від присмалепного Вікторією Спартц суперкацапоагента дєрмака( псевдо "козир" чи "тімофєєв" - як для кого).
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18.07.2022 13:46 Ответить
Насправді ЗЄ помилився тільки з призначенням Залужного.

Якби головнокомандучим був призначений Баканов або Малюка, все давно вже було б так, як домовилися з Патрушевим в Омані.
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18.07.2022 12:41 Ответить
Цікаво, куди подівся хомчак? Відправили на ПМЖ за кордон, як і тарана? Подалі від розслідувань про зраду України.
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18.07.2022 12:46 Ответить
"27 липня 2021 року президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленський звільнив генерал-полковника Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] і призначив на неї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерія Залужного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] . Того ж дня Зеленський призначив Хомчака першим заступником секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] і наступного дня вивів зі складу РНБО.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] У середовищі військових посаду Хомчака як першого заступника оцінили як «заслужену пенсію».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-15 [15 " (С) Тобто, у Данилова він заступником.
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18.07.2022 13:08 Ответить
Новий сезон вистави. Було б дивом призначення патріота без плям. Не під ті цілі робляться ці нові призначення.
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18.07.2022 12:44 Ответить
Тут -- Малюк, там -- Малюська...
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18.07.2022 12:45 Ответить
21.10.2020 - указ Зеленського про призначення О.Кулініча начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

Інтерв'ю полоненого російського капітана з Криму: - "Зашли 24.02.2022 в Новую Каховку без единого выстрела, потому что с ВЛАСТЬЮ было все договорено" (с).

02.03.2022 - указ Зеленського про звільнення О.Кулініча з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

16.07.2022 - СБУ та ДБР затримали колишнього голову СБУ Крима О.Кулініча

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18.07.2022 12:45 Ответить
В Каховку так і зашли, то правда. А біля Каланчака був страшний заміс. Місцеві ховали трупи.
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18.07.2022 18:39 Ответить
Для зеленого царька законів України не існує. Чуєш вовік, може вже будеш двірника мені на районі теж своїм указом назначати? Нащо ті процедури, нащо ті зони відповідальності, нащо та субординація? Захотів вовік когось зняти/призначити- вуаля.
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18.07.2022 12:45 Ответить
Ти спочатку сам розберися, а потім волай. Баканова ще не звільнено, а УСУНУТО від посади на час проведення розслідування. Відповідно ТИМЧАСОВО виконуючим обов'язки призначається перший заступник. Усьок?
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18.07.2022 13:12 Ответить
ти тут адвокатом влаштувався? ну щось від тебе зеленим гавном тхне
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18.07.2022 16:25 Ответить
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18.07.2022 12:45 Ответить
назначил лягушку главной по осушению болота...
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18.07.2022 12:46 Ответить
Поки не змінемо всю цю шоблу, починаючи з усіх мешканців ОПи, країна не зможе ані перемогти москалів, ані рухатись вперед, як незалежна українська держава. Тому що поняття Незалежна Україна та підмоскальські ЗЕ-Бєніни єрмако-татаровськи пооляко-арахамії, не сумісні та протирічать одне одному. І чим швидше вся ця антиукраїнська та антидержавна наволоч буде усунена, тим швидше переможемо у війні.
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18.07.2022 12:46 Ответить
"усунена"... це неправильне слово. Тільки розстріляна вся бл@дота.
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18.07.2022 13:45 Ответить
СБУ діло тонкоє -- там ше стільки мерзоти
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18.07.2022 12:47 Ответить
Прийоми Татарова. Репортаж з дня народження куратора від ОП.
Ця історія про впливового та недоторканного заступника керівника офіса президента Олега Татарова, який працював в МВС під час Революції Гідності та захищав Беркут.

https://www.youtube.com/watch?v=_AqjASJIy7U&t=7s

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18.07.2022 12:48 Ответить
У цьому всьому пересуванні ліжок в борделі якось не тронули мусоріл - перших зрадників.
Я ми все гадали, чому мініср під час війни запопадливо поперся з виставкою до Праги.
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18.07.2022 12:51 Ответить
Какой то х.йней занимается эта недослужба:там какого то чувака с телефоном задержали,там подслушали разговор орка с матерью а вчера о чудо вовсе поймали бабу-зрадницю,вот я спрашиваю они что над нами издеваются,во время военных действий недослюжба не уничтожила ни одного гада ,действительно врага Украины,хотя бы того командира подлодки,который нажимал кнопки ракет по Виннице и Одессе а слушать телефоны зрадников может и киберполиция.
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18.07.2022 12:59 Ответить
Це те, що тобі можна показати. Держава існує? Отже, відповідні органи працюють.
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18.07.2022 13:15 Ответить
Смысл?
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18.07.2022 12:59 Ответить
Жидобольшевизъм у всій красі.
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18.07.2022 13:00 Ответить
Міняє шило на мило, якщо змінювати, то всіх, і поліцію, і решту запроданців, які в Луганській області цілими взводами переходили на бік ворога, а керівники районних ВА, а чого так скоро здали міста в Луганській області, чому не підривали мости між містами, а дали по хорошим дорогам пройти ворогу, може влада вже давно домовилась за спиною народу і ЗСУ, питань тьма...
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18.07.2022 13:02 Ответить
Наша, якобы,власть это -- питарас на питарасе и питарасом погоняет!!!!!!
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18.07.2022 13:04 Ответить
Робота "кипить"!!! Головне , щоб забули про Спартц і Єрмака!!! Режисери і актори грають для зелохторату сценки , щоб ті жерли поп корн і думали, що ..вони тільки спостерігачі і то їх не стосується!)
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18.07.2022 13:12 Ответить
Обиратися в депутати всіх рівнів, бути членами уряду або керівниками держорганів на місцях, працювати в правоохоронних органах повинні виключно ті хто захищає Україну в війні з агресором. А не ті хто сам, або їх діти ховаються всередині держави або за кордоном та усіма силами ухиляються від виконання своїх обов'язків по захисту держави.
А то парадокс, в країні війна а деякі депутати, держслужбовці втекли за кордон і там відсиджуються, нащадків своїх поховали і зробити їм нічого не можуть. Бачите! Немає такої норми закону!!!! То прийміть такі закони щоб ця мерзота більше до влади не приходила і не будувала свої зрадницькі корумповані схеми
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18.07.2022 13:12 Ответить
Что то мутно становится. Не к добру для зе. Скоро самого зе кажись уберут. Сейчас самое главное победить злейшего врага. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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18.07.2022 13:22 Ответить
якась мутна ботва але час розставить все по місцях
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18.07.2022 13:22 Ответить
Прийшов час знімати маски і розставляти справжніх ригівських покидьків , які будуть виконувати команди з кремля. Хто це робить? Знаємо точно, що зеленських то погоджує! А от хто підтягує тих кого нагороджував ще янукович " за послуги"! залишається тільки здогадуватися. Але лапа портнова , який "втік" дуже помітна. Вони знищать країну, якщо так буде продовжуватися Тому, що Захід не буде просто надавати зброю колаборантам. І тоді ...навіть уявляти не хочеться...
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18.07.2022 13:30 Ответить
країну знищать вухасті і безмозглі 73%, бо це вони постійно вибирають Кравчука, Кучму,Януковича і Зеленського. Вони вибирають тих, кому ця Україна не потрібна, тих хто її просто ненавидить.
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18.07.2022 17:55 Ответить
шоу продолжается,покупайте билеты...
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18.07.2022 13:33 Ответить
Ну і хфамілія - Малюк ))))) А погоняло "Малиш" ?))))))
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18.07.2022 13:38 Ответить
Знаючи результати боротьби з корупцією за останні 8 років, призначення головою СБУ людини яка очолювала відділ по боротьбі з корупцією...
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18.07.2022 13:47 Ответить
Это похлеще баканова
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18.07.2022 13:59 Ответить
ждем Карлсона....
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18.07.2022 14:09 Ответить
А цей малюк чьїх буде? Просто цікаво...
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18.07.2022 14:25 Ответить
Бандюківсько-татарівський, чий же ще?
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18.07.2022 14:34 Ответить
Роблю один єдиний висновок - Зє! недієздатний: владу в країні узурпували єрмак з татаровим. І це повністю відповідає планам *****: спроба громади повалити цю банду - дивіться, вони ж самі з собою воюють, ми намагаємось навести лад; далі мовчимо і спостерігаємо - програємо війну і ***** наводить тут свій лад. Що нам робити? Може, ну його нахєр, той чорнозем?
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18.07.2022 14:33 Ответить
О то колоритна пика.. на ній все написано. Шапіто продовжує свою діяльність. Це зараз себе теж в царьки запише.
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18.07.2022 14:49 Ответить
Скоро и Оленька Бондаренко проявится (министром юстиции была при яныке) все будут в сборе У нас война у них что-то другое Грустно
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18.07.2022 14:51 Ответить
Це ви кривороту лєнку бандарєнко переплутали лєнкой лукаш. Хоча різниці між ними ніякої - обидві прокхші ригоаналкі.
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18.07.2022 15:23 Ответить
Радует что не Сивоху.....
Но напрягает что все замы нач сбу где то замазаны....
Часть смылась...
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18.07.2022 16:00 Ответить
 
 