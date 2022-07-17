Исполняющим обязанности Генпрокурора стал Алексей Симоненко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Алексея Симоненко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе №501/2022 от 17 июля, который размещен на сайте Главы государства.
В тексте указа отмечается: "Согласно части второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Положить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора".
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+64 Volodymyr Volodymyr #490180
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Но, вот в чем беда: профессионал всегда сделает выбор в пользу страны и общества, а вот жополиз (и так называемый "друг") предаст (как только направление "ветра" сменится, и ему будет это выгодно)!