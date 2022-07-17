РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10844 посетителя онлайн
Новости
41 534 110

Исполняющим обязанности Генпрокурора стал Алексей Симоненко

симоненко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Алексея Симоненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе №501/2022 от 17 июля, который размещен на сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "Согласно части второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Положить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора".

Зеленский Владимир (20324) Симоненко Алексей (22) Офис Генпрокурора (2465)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+76
Це не тей,що усе підписував поки головна відпустку на день брала?
показать весь комментарий
17.07.2022 22:10
+68
Дружина заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка є співвласницею двох земельних ділянок із сином колишнього регіонала Сергія Канакі, якого пов'язують із кримінальним світом - злочинним угрупованням так званого "Фашиста".
показать весь комментарий
17.07.2022 22:12
+64
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1548745884686602240 7 мин

Симоненко-це той самий чорт-корупціонер,який ,за вказівкою Єрмака,передав справу Татарова від НАБУ до СБУ,щоби її там втопити.

Венедиктова у той день взяла ...відпустку,на 1 добу,бо цнотлива прокурорка,незамарана,тіпа.Ще гірша *****,ніж кацапка на чолі ОГПУ.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Что общего между "вовками" ("московско-питерским" и "с кривой рожей"): оба делают назначения не по принципу профессонализма, а по лояльности (личной преданности)!
Но, вот в чем беда: профессионал всегда сделает выбор в пользу страны и общества, а вот жополиз (и так называемый "друг") предаст (как только направление "ветра" сменится, и ему будет это выгодно)!
показать весь комментарий
18.07.2022 00:16 Ответить
пісюнограй,ми скоро тебе усунемо нахер!
показать весь комментарий
18.07.2022 01:46 Ответить
А, це чувак "чего изволите"....і друг татарова. Далі можна нічого не розповідати, про країну, яку будуватиме зеля після війни
показать весь комментарий
18.07.2022 06:38 Ответить
Ну и зачем это делать? Коней на переправе меняем? Ничем хорошим это не кончится.
показать весь комментарий
18.07.2022 06:41 Ответить
Как удобно В воюющей стране никто ни за что не отвечает Одн и временно исполняющий трындец Зеленский и Ко это "лучшее" что выбрал украинский народ Надеюсь к людям придёт понимание этого
показать весь комментарий
18.07.2022 06:48 Ответить
Мало 100 и 200 - відсоткових. Потрібен 300- відсотковий свій прокурор
показать весь комментарий
18.07.2022 07:41 Ответить
Єрмак цементує свою владу
показать весь комментарий
18.07.2022 08:58 Ответить
Сцикун перестраховується від наслідків власного "керування".
показать весь комментарий
18.07.2022 09:52 Ответить
Такое впечатление, что когда зеля пошёл в президенты, мама - на всякий случай - сунула ему в карман пачку презервативов ..И теперь он меняет одни гондоны на другие...
показать весь комментарий
18.07.2022 10:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 