Виконувачем обов'язків Генпрокурора став Олексій Симоненко
Президент України Володимир Зеленський призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора України Олексія Симоненка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №501/2022 від 17 липня, який розміщений на сайті Глави держави.
В тексті указу зазначається: "Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків Генерального прокурора".
Топ коментарі
+76 Валентина Саюн #523841
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+68 LoraUA
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+64 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар17.07.2022 22:13
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Но, вот в чем беда: профессионал всегда сделает выбор в пользу страны и общества, а вот жополиз (и так называемый "друг") предаст (как только направление "ветра" сменится, и ему будет это выгодно)!