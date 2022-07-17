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Виконувачем обов'язків Генпрокурора став Олексій Симоненко

симоненко

Президент України Володимир Зеленський призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора України Олексія Симоненка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №501/2022 від 17 липня, який розміщений на сайті Глави держави.

В тексті указу зазначається: "Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків Генерального прокурора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відсторонив Венедіктову з посади Генпрокурора

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Симоненко Олексій (23) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+76
Це не тей,що усе підписував поки головна відпустку на день брала?
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17.07.2022 22:10
+68
Дружина заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка є співвласницею двох земельних ділянок із сином колишнього регіонала Сергія Канакі, якого пов'язують із кримінальним світом - злочинним угрупованням так званого "Фашиста".
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17.07.2022 22:12
+64
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1548745884686602240 7 мин

Симоненко-це той самий чорт-корупціонер,який ,за вказівкою Єрмака,передав справу Татарова від НАБУ до СБУ,щоби її там втопити.

Венедиктова у той день взяла ...відпустку,на 1 добу,бо цнотлива прокурорка,незамарана,тіпа.Ще гірша *****,ніж кацапка на чолі ОГПУ.
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17.07.2022 22:13
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Что общего между "вовками" ("московско-питерским" и "с кривой рожей"): оба делают назначения не по принципу профессонализма, а по лояльности (личной преданности)!
Но, вот в чем беда: профессионал всегда сделает выбор в пользу страны и общества, а вот жополиз (и так называемый "друг") предаст (как только направление "ветра" сменится, и ему будет это выгодно)!
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18.07.2022 00:16 Відповісти
пісюнограй,ми скоро тебе усунемо нахер!
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18.07.2022 01:46 Відповісти
А, це чувак "чего изволите"....і друг татарова. Далі можна нічого не розповідати, про країну, яку будуватиме зеля після війни
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18.07.2022 06:38 Відповісти
Ну и зачем это делать? Коней на переправе меняем? Ничем хорошим это не кончится.
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18.07.2022 06:41 Відповісти
Как удобно В воюющей стране никто ни за что не отвечает Одн и временно исполняющий трындец Зеленский и Ко это "лучшее" что выбрал украинский народ Надеюсь к людям придёт понимание этого
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18.07.2022 06:48 Відповісти
Мало 100 и 200 - відсоткових. Потрібен 300- відсотковий свій прокурор
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18.07.2022 07:41 Відповісти
Єрмак цементує свою владу
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18.07.2022 08:58 Відповісти
Сцикун перестраховується від наслідків власного "керування".
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18.07.2022 09:52 Відповісти
Такое впечатление, что когда зеля пошёл в президенты, мама - на всякий случай - сунула ему в карман пачку презервативов ..И теперь он меняет одни гондоны на другие...
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18.07.2022 10:10 Відповісти
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