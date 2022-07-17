Виконувачем обов'язків Генпрокурора став Олексій Симоненко

Президент України Володимир Зеленський призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора України Олексія Симоненка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №501/2022 від 17 липня, який розміщений на сайті Глави держави.

В тексті указу зазначається: "Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків Генерального прокурора".

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