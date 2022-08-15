Міненерго пропонує призначити керівником Оператора ГТС заступника Галущенка (оновлено)

Міністерство енергетики пропонує призначити на посаду очільника "Оператора ГТС" нинішнього заступника міністра енергетики Миколу Колісника замість Сергія Макогона.

Відповідний лист від Міненерго, підписаний заступником Германа Галущенка Фарідом Сафаровим, адресований Наглядовій раді АТ "Магістральні газопроводи України", яка володіє 100% ОГТСУ, пише ЕП.

У документі наглядову раду закликають провести засідання 15 серпня та призначити Колісника виконувачем обов’язків гендиректора ОГТСУ.

Водночас у своєму листі НАЗК голові наглядової ради МГУ агентство попереджає про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

"Якщо Колісник брав участь у підготовці чи прийнятті рішень Міненерго щодо діяльності ОГТСУ, його призначення призведе до порушення ним вимог Конвенції ООН проти корупції та п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону, а трудовий договір підлягатиме припиненню як незаконний", – йдеться у документі.

У зв’язку з цим НАЗК закликає з’ясувати, чи не призведе призначення Колісника до зазначених порушень.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства енергетики запевняють, що відомвство жодним чином не втручається в діяльність підприємств, органом управління яких є наглядові ради.

"Відповідно, ніяким чином не може ініціювати зміну керівників таких компаній. Водночас, як суб’єкт управління компаніями сектору, має право вносити на розгляд наглядової ради кандидатів на призначення. Однак, лише тоді, коли наглядова рада, як незалежний орган управління, вже ухвалила рішення щодо зміни такого керівника", – заявили у міністерстві.

В Міненерго також запевнили, що кандидати, яких пропонують для розгляду на призначення, проходять відповідну внутрішню перевірку в міністерстві на предмет відповідності як професійним стандартам, так і закону про запобігання корупції.

Нагадаємо, що Сергій Макогон очолює ОГТСУ з моменту її створення в 2019 році, водночас Колісник отримав посаду заступника міністра енергетики в травні поточного року.