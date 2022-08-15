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Британське агентство нерухомості Savills позбулося бізнесу в Росії

savills

Засноване у Великій Британії міжнародне агентство нерухомості Savills вирішило припинити роботу в Росії, однак його колишній російський підрозділ продовжить роботу у країні під назвою Intermark Real Estate.

Про це заявив керуючий партнер Intermark Real Estate Дмитро Халін, пише російський "Коммерсант".

Він визнав, що припинення роботи Savills у Росії "продиктоване політичною ситуацією".

Наразі дані про російський офіс вже відсутні на офіційному сайті Savills.

Корпорація з нерухомості Savills була заснована у Великій Британії в 1855 році, вона працює більш ніж у 70 країнах.

Російське агентство Intermark Real Estate створили у 1993 році, у 2006-2022 роках компанія працювала під брендом Savills.

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Велика Британія (1211) нерухомість (560) ріелтори (2) росія (14449)


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